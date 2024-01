Zarobił 300 tysięcy złotych bo powiedział jak usypiać dzieci

Internet i wiedza dają wielkie możliwości. Dowodem jest webinar, który zarobił 300 tysięcy złotych. Wystarczyło dwa “spotkania” poradnikowe nt. “usypiania dzieci” by zdobyć tak ogromne pieniądze.

Kto by pomyślał, że wydarzenia online mogą być pomysłem na tak dochodowy biznes. Potwierdza to raport State of online events przygotowany przez ClickMeeting, a więc popularny w naszym kraju komunikator. Jeśli dalej czytacie to z przymróżeniem oka mogę tylko zasugerować sprawdzenie konkretnych liczb. Przykłady? Rekordowy zarobek z webinarów w 2023 wynosił prawie 740 tysięcy złotych. Jest to o 7 procent więcej niż w poprzedzającym roku. Lider wygenerował 161 tysięcy złotych w trakcie zaledwie jednego spotkania. Jeśli jesteście ciekawi jakie webinary były najbardziej opłacalne już spieszę z wyjaśnieniem – mowa o tych z branży medycznej.

Wystarczyły dwa spotkania o tym jak usypiać dzieci, by przedsiębiorca zarobił 300 tysięcy złotych

Jak to możliwe? ClickMeeting podaje przykład webinaru, dzięki któremu zainteresowani mogli dowiedzieć się jak samodzielnie usypiać dzieci. Dzięki sprzedaży 1007 biletów przedsiębiorca mógł pochwalić się przychodem na poziomie 161 tysięcy złotych. Co ciekawe, firma ta stworzyła inne, najbardziej dochodowe w historii działalności ClickMeeting wydarzenie, podobne do poprzedniego. Tym razem mowa o dobrych praktykach związanych z zasypaniem dzieci. Webinar sprzedał aż 984 bilety, co przełożyło się na około 157 tysięcy złotych przychodu. Jak widać, wystarczyły dwa wydarzenia aby przedsiębiorca zarobił 300 tysięcy złotych. Dochodowy biznes, prawda?

Inny przykład? Trzydzieści jeden wydarzeń o kształceniu medyków. Sprzedano 6825 biletów, co przełożyło się na aż 679 tysięcy złotych przychodu. Inne szkolenia nie mają aż tak mocnych wyników, ale na brak dochodów. Przykładowo szkolenie o metodyce pracy nauczycieli zarobiło 67 tysięcy złotych za sprawą sprzedaży 406 biletów. Szkolenie dotyczące projektowania instalacji? 52 bilety przełożyły się na przychód na poziomie 26 tysięcy złotych. Obsługa oprogramowania CAD – 75 biletów i aż 19 tysięcy złotych. Robi wrażenie.