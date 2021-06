Cirrus to kurtka, która jest poduszką powietrzną dla rowerzystów

Rowerzyści są narażeni na większe obrażenia podczas wypadku. Firma Urban Circus przedstawiła model kurtki, który jednocześnie służy jako poduszka powietrzna dla rowerzystów. Kurtka Cirrus zwiększy bezpieczeństwo podczas jazdy na rowerze.

Poduszka powietrzna dla rowerzystów, czyli kurtka Cirrus

Podczas jazdy na rowerze, zwłaszcza przy bardziej ruchliwych drogach, rowerzysta zmuszony jest do zachowania większej ostrożności. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy nie możemy wybronić się przed upadkiem. Kask jest jednym z wymogów, które musimy mieć na sobie podczas jazdy. Chroni on jednak tylko głowę, a co z pozostałymi częściami ciała? Firma Urban Circus przedstawiła kurtkę Cirrus. Nie jest to jednak zwykła kurtka.

Kurtka Cirrus to swego rodzaju poduszka powietrzna dla rowerzystów, która chroni tułów przed niebezpiecznymi urazami podczas wypadku. Ta nietypowa odzież francuskiej marki ma wszystkie właściwości normalnej kurtki – wykonano ją z poliestru, chroni przed wiatrem i deszczem. Wyposażona jest także w odblaskowe elementy, dzięki którym będziemy widoczni podczas jazdy po mroku.



Kurtka została wyposażona w elementy odblaskowe dla lepszej widoczności po zmroku.

Ciekawe technologie zamknięte w „zwykłej” kurtce

Swoista poduszka powietrzna dla rowerzystów, czyli kurtka Cirrus to rozwiązanie, które ma w sobie ciekawe rozwiązania. Dwa specjalne czujniki (jeden w kurtce, drugi pod siodełkiem) stale monitorują parametry naszego ciała podczas jazdy. Zbierają one informacje na temat naszej prędkości poruszania się czy orientacji ciała i roweru. W momencie gdy czujniki wyczuwają nagłe zatrzymanie się i upadek rowerzysty, kurta Cirrus wypełnia się i chroni nas przed urazami.

W kurtce znajdziemy CO2, która znajduje się w specjalnym zbiorniczku. Czas napełnienia się kurtki wynosi zaledwie 0,08 sekundy i skutecznie chroni plecy, klatkę piersiową, brzuch oraz kark. Takie rozwiązanie chroni nas przed poważnymi uszkodzeniami ciała, złamaniami czy zwichnięciami. Nie jest to jednak kurtka jednorazowa, która po pierwszym wystrzeleniu traci swoje właściwości. Napompowane elementy znikają w przeciągu 10 minut, a ponowne napełnienie kurtki Cirrus wymaga od nas wymiany zbiornika z CO2.

Warto jednak zaznaczyć, że kurtka korzysta z akumulatora, którego pełne naładowanie zajmuje trzy godziny. Nie ma się jednak o co martwić, ponieważ cała elektroniczna aparatura jest wymienna. Dlatego też przed praniem możemy ją odpiąć i spokojnie wrzucić kurtkę do prania. Model Cirrus na tą chwilę jest dostępny jedynie w kampanii na platformie Kickstarter. Jej cena to 95 euro, czyli około 430 PLN.