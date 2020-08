Co nowego w branży mobilnej? Między innymi pojawi się Galaxy Z Fold 2

Sponsored Materiał zewnętrzny

Ostatnie wydarzenia w świecie smartfonów przyniosły nam nowe, ciekawe rozwiązania, które z całą pewnością zyskają uwagę licznego grona odbiorców. Oczywiście mowa tu o Samsung Unpacked. Jest to konferencja prasowa firmy Samsung, która odbyła się 5 sierpnia 2020 roku. Co takiego przyniesie nam kolejna generacja znanych urządzeń mobilnych? Czego możemy się spodziewać? Jaki jest Galaxy Z Fold 2?

Nowa generacja „notatników”

Na tegorocznym Samsung Unpacked mogliśmy zapoznać się z nową odsłoną smartfona Samsung Galaxy Note 20 oraz jego rozszerzonej wersji Galaxy Note 20 Ultra. Oba modele są napędzane Exynosem 990. Różnią się od siebie pamięcią RAM. Galaxy Note posiada 8 GB RAM, natomiast Galaxy Note 20 Ultra 12 GB RAM. Istotną rzeczą jest fakt, iż Galaxy Note 20 Ultra jest dodatkowo wzbogacony o kartę pamięci micro SD o pojemności do 1 TB. Jego tył wykończony jest szkłem, a ekran charakteryzuje się tym, że jest zakrzywiony na boki. Bateria nowego smartfona ma pojemność 4500 mAh. Dodatkowo istnieje możliwość szybkiego ładowania przewodowego, ładowania zwrotnego, a także szybkiego 15 W ładowania bezprzewodowego. Najbardziej charakterystyczną cechą wszystkich Galaxy Note był rysik. Najnowsza wersja również posiada udoskonalony Rysik S Pen. Odznacza się przełomowo niskim opóźnieniem, co przekłada się na pozytywne, o wiele realniejsze odczucia użytkownika.

Najnowszy Samsung Galaxy Z Fold 2

Galaxy Fold był smartfonem, który szybko sprzedał się w około pół milionie sztuk. Niestety równie błyskawicznie został skrytykowany przez jego użytkowników głównie za wyświetlacze. Samsung nie pozostał jednak obojętny na tę sytuację. Twórcy smartfona Galaxy Z Fold 2 naprawdę postarali się, aby uniknąć wpadki jego poprzednika. Co takiego uległo poprawie? Po pierwsze w Galaxy Z Fold 2 mamy do czynienia z o wiele większym zewnętrznym wyświetlaczem o przekątnej 6,2 cala. Wypełnia on cały przedni panel smartfona. Ponadto w górnej części ekranu został umieszczony pojedynczy aparat. Dzięki temu komfort korzystania z Galaxy Z Fold 2 będzie na równie wysokim poziomie, jak wygoda użytkowania „klasycznego” smartfona.

Jednak co z ekranem wewnętrznym? On także uległ powiększeniu. Jego przekątna będzie wynosić 7,6 cala. Dużą zaletą smartfona jest fakt, iż Samsung zastosował w nim materiał Ultra Thin Glass Jest on znacznie bardziej uodporniony na jakiekolwiek uszczerbki niż jego poprzednik. Przejdźmy teraz do aparatu. Samsung Galaxy Z Fold 2 posiada główny aparat 12 Mpix, aparat 64 Mpix z teleobiektywem, a także szerokokątny 12 Mpix. Poza tym charakteryzuje się dwoma aparatami do selfie o rozdzielczości 10 Mpix.

Letnie zapowiedzi Samsung Unpacked – podsumowanie

Ostatnie wydarzenie Samsunga sprawiło, że wiele osób niecierpliwie oczekuje premiery Galaxy Z Fold 2, który ma ukazać się już 1 września 2020 roku. Nasuwa się pytanie, gdzie możemy go nabyć? Otóż będzie on dostępny w sklepach elektronicznych, jak i również na Allegro. Wszystkie nowe urządzenia Samsunga sprawiają dobre wrażenie i z całą pewnością doczekają się licznej grupy odbiorców, którzy zakupią je już w dniu premiery.