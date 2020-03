Co robić podczas kwarantanny? Tomb Raider za darmo na Steam

Koronawirus COVID-19 rozprzestrzenia się w błyskawicznym tempie. Coraz częściej słyszymy o przejściu przedsiębiorstw w tak zwany tryb home office. Chodzi oczywiście o pracę zdalną. Lokale pozamykane, szkoły zamknięte do Świąt Wielkanocy. Co robić podczas kwarantanny? Jakby nie patrzeć, większość z nas jest nią objęta. Zostańmy w domu, bo nawet możemy sobie nie zdawać sprawy z tego, że jesteśmy nosicielami wirusa. Tak czy inaczej, jeśli już zobaczyliście wszystkie seriale, oglądnęliście wszystkie filmy czas uruchomić kilka gier. Od dziś możecie wspólnie spędzić czas z Larą Croft, bowiem Tomb Raider za darmo na Steam jest już dostępny.

Będę grał w grę. Jaką? Tomb Raider za darmo na Steam

Tak naprawdę macie cztery dni by stać się posiadaczami tej gry, bowiem będzie ona dostępna do 24 marca do 08:00. Tomb Raider za darmo na Steam jest tytułem, który miał premierę w 2013 roku, a więc jakiś czas temu. To wcale nie oznacza, ze Lara straciła na grywalności. Nic z tych rzeczy! Naprawdę warto “dopalić” Tomb Raidera, ponieważ tytuł ten może dać wam sporo frajdy. Co ciekawe, nie tylko ten tytuł związany z przygodami Lary jest dostępny za darmo. Pobrać możecie również spin-off, czyli Lara Croft and the Temple of Osiris. W tym tytule chodzi przede wszystkim o kooperację. Czteroosobowe zespoły przeszukują kolejne świątynie w wiadomym celu.

Nie tylko Lara. Epic Games Store udostępnił Watch Dogs za darmo

Tomb Raider za darmo na Steam to dla wielu osób miły prezent. Warto jednak dodatkowo zainteresować się innym tytułem. Mowa o Watch Dogs, który również dostępny jest za darmo na platformie Epic Games Store. To gra, w której jesteśmy hakerem. Możemy zwiedzać miasto, podobnie jak w serii GTA. Więcej zdradzać nie planuję. Wy natomiast macie czas do 26 marca by dodać ten tytuł do swojej biblioteki gier.

Call of Duty Warzone czyli battle royale dla dorosłych

Jeden z najpopularniejszych tytułów tego typu, czyli Fortnite był wdług mnie bardzo przekoloryzowany. Budowanie, śmieszne animacje – szybko zakończyłem swoją przygodę z tym tytułem. Z kolei w Playerunkown’s Battlegrounds niestety nie miałem okazji zagrać. Call of Duty Warzone jest z kolei obecnie oblegany przez miliony graczy na całym świecie. Przede wszystkim gra jest darmowa, oferuje fajną mechanikę oraz wysoką jakość grafiki. Nie ma co się oszukiwać, premiera, która zbiegła się z pandemią koronawirusa była takim szczęściem w nieszczęściu. Przez sugestię by pozostawać w domach oraz zamknięcie szkół wiele osób sięgnęło po ten tytuł. Szczerze polecam. Szczególnie, gdy możecie pograć z kolegami – na tym w sumie polega ta gra. Aby ją pobrać wystarczy kliknąć w ten link. A Wy co wybieracie? Tomb Raider za darmo na Steam, Call of Duty Warzone, czy może Watch Dogs udostępniony na Epic Games Store?