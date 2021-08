Co zobaczymy na Samsung Galaxy Unpacked i gdzie je oglądać?

Wydarzenie Samsung Galaxy Unpacked, na którym południowokoreański producent zaprezentuje nowe smartfony, odbędzie się już dziś. Czego możemy się więc spodziewać i gdzie oglądać transmisję z konferencji?

Rok 2021 bez serii Note. Co zatem zobaczymy?

Samsung, co prawda nie potwierdził tego jednoznacznie, ale wszystko na to wskazuje, że w tym roku nie zobaczymy popularnej serii smartfonów Galaxy Note. Producent skupił się głównie na serii Galaxy S i na dopracowaniu składanych smartfonów, z którymi wiąże swoją przyszłość. I to właśnie one będą głównymi aktorami dzisiejszego przedstawienia Samsung Galaxy Unpacked.

Południowokoreański przedstawi więc nowe generacje smartfonów składanych, czyli Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3. Galaxy Z Fold 3 to najnowsze wcielenie pierwszego składanego smartfona Samsunga. Ma być on napędzany mocnym procesorem Qualcomm Snapdragon 888, posiadać od 12 do 16 GB RAM oraz 256 lub 512 GB RAM. Z kolei Galaxy Z Flip 3, czyli smartfon składany jak niegdysiejsze modele z klapką ma pracować na tym samym procesorze. Dostępny będzie jednak z mniejszą ilością pamięci RAM – 8 GB i w wariancie 128 lub 256 GB.

Samsung Galaxy Unpacked to nie tylko smartfony

Na wydarzeniu Samsung Galaxy Unpacked zobaczymy nie tylko premiery nowych smartfonów, ale także innych urządzeń południowokoreańskiego producenta. Rzekomo zaprezentowany zostanie Galaxy Watch 4, który będzie oparty na systemie od Google – Wear OS. Mówi się także, że producent pokaże nowe wcielenie słuchawek, czyli Galaxy Buds 2.

Początek wydarzenia zaplanowany jest na 16:00 dziś (tj. 11.08). Konferencję Samsunga będzie można zobaczyć w serwisie YouTube na oficjalnym kanale południowokoreańskiego producenta.