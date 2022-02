Converse stosuje technologię Nike FlyEase w swoich butach.

Marka Converse zdecydowała się po raz pierwszy w historii zastosować technologię Nike FlyEase w swoich butach. Ma to znacznie zwiększyć komfort chodzenia w Chuck Taylor All Star CX FlyEase.

Nike FlyEase możecie kojarzyć z takich butów jak Air Jordan 1 oraz Air Max 90. Jest to więc w pewnym stopniu ikona, którą marka Converse wdrożyła do modelu Chuck Taylor All Star CX FlyEase. Co to oznacza dla osoby wybierającą takie obuwie? Oczywiście, mega komfort. Warto również zauważyć, że prezentowane buty można bardzo szybko zdejmować i wkładać. Dosłownie, bez użycia rąk. To za sprawą termoplastycznego materiału TPE, który został zastosowany w technologii FlyEase. Pomaga również płócienna cholewka z wyściełanym kołnierzem i językiem. Wisienką na torcie może być wkładka z pianki CX oraz skóra syntetyczna. Wszystko to ma zapewnić jak największy komfort noszenia. Nawet przez cały dzień!

Nike FlyEase w butach Converse

Obuwie Chuck Taylor All Star CX FlyEase cechuje płótno, rozciągliwy materiał oraz taśmy. Fani marki zapewne zauważą, że prezentowany model jest nową odsłoną klasycznej wersji Chuck Taylor. Oczywiście, w mocno zmodyfikowanej wersji. Dodam jeszcze, że buty będą dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych. Pierwsza to Black/Wild Mango/White. Druga natomiast to White/Black/Wild Mango.

Obudowie dostępne jest w sklepach stacjonarnych Converse oraz na stronie internetowej marki. Cena? Chuck Taylor All Star CX FlyEase kosztuje 449 zł.

