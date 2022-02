Cooler Master HAF 500 i TD300 Mesh – nowe obudowy popularnej marki

PC-ty to przeszłość? Nigdy w życiu! Udowadnia to marka Cooler Master prezentując dwie nowe obudowy: HAF 500 i TD300 Mesh. Czym się charakteryzują?

Co prawda ceny kart graficznych nadal są, delikatnie „mówiąc”, wygórowane, a nawet nieadekwatne do tego, co oferują. Nie brakuje jednak osób, które stawiają na PC-ta, który najbardziej spełni oczekiwania sprzętowe. Wszyscy doskonale wiemy, jak mocno ograniczone są notebooki, które coraz częściej praktycznie wszystko mają wlutowane w całość. Gotowe PC-ty od producentów? Są OK, ale znów to ktoś wybiera praktycznie wszystko za nas. Właśnie dlatego rynek komputerów nie umarł, co jeszcze jakiś czas temu głosiło wielu dziennikarzy. Ba, on rozkwita, czego owocem są między innymi dwie nowe obudowy Cooler Master. Mowa o modelach HAF 500 i TD300 Mesh. Sprawdźmy, co mogą zaoferować potencjalnemu nabywcy.

Cooler Master HAF 500

Model w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej. Na froncie możemy zauważyć 20-centymetrowe wentylatory, które oferują świetny efekt kolorystyczny za sprawą LED ARGB. Patrząc na wnętrze, możemy dostrzec miejsce na dwie chłodnice 360 mm, wentylator chłodzący GPU oraz miejsce na płytę główną e-ATX. Jest to dość spora obudowa, ważąca niemal dziesięć kilogramów. W jej wnętrzu możemy bez problemu pomieścić chłodzenie CPU o wysokości do 167 mm oraz GPU o długości 410 mm. A tak przy okazji, sprawdźcie jak został ustawiony jeden z wentylatorów umieszczonych wewnątrz obudowy. Ten, który ma za zadanie chłodzić kartę graficzną.

Wydaje mi się jednak, że większość osób zdecyduje się w przypadku Cooler Master HAF 500 na chłodzenie wodne. Na przykład AiO. Widać, że jest to wariant dla entuzjastów, gdyż oprócz wspomnianych dwóch chłodnic 360 mm, możemy zamontować jeszcze jedną, tym razem 120 mm. W przypadku, gdy będziemy preferowali chłodzenie powietrzem, w miejscu na chłodnice, warto zamontować dwa 200-mm wentylatory.

Warto wspomnieć również o oknie wykonanym z hartowanego szkła. Dbając o estetykę powinniśmy odpowiednio ukryć okablowanie. Pomoże w tym 30-mm przestrzeń, która znajduje się za stelażem płyty głównej.

Specyfikacja techniczna:

model: HAF 500

dostępne opcje kolorystyczne: czarna, biała

format: E-ATX midi tower

wymiary: 516 x 224 x 510 mm

materiał: stal, szkło, tworzywa sztuczne

waga: 9,5 kg

obsługiwane formaty płyt głównych: E-ATX (do 12 x 14,1”), ATX, m-ATX, m-ITX, SSI CEB

maks. wysokość chłodzenia CPU: 167 mm

maks. długość karty graficznej: 410 mm

maksymalna długość zasilacza: 180 mm

ilość slotów rozszerzeń PCI-E: 7

liczba zatok 2,5”: 2

liczba zatok 3,5” / 2,5” Combo: 2

miejsca na dodatkowe wentylatory: 3 x 120 mm, 2 x 140 mm lub 2 x 200 mm na górze 3 x 120 mm, 2 x 140 mm lub 2 x 200 mm z przodu (zainstalowane 2 x 200 mm ARGB LED) 1 x 120 mm z tyłu (zainstalowany 1 x 120 mm ARGB LED) 1 x wewnętrzny na klatce na dyski (zainstalowany 1 x 120 mm)

możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak chłodnica 120/240/360 mm na górze 120/240/280/360 mm z przodu chłodnica 120 mm z tyłu

wyprowadzone złącza: 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 2 typu C 1 x wejście/wyjście audio 1 x przycisk huba ARGB/PWM



Cooler Master TD300 Mesh

W przypadku drugiego modelu najbardziej, przynajmniej według mnie, w oczy rzuca się front. Oczywiście, w modelu HAF 500 również wygląda fajnie, aczkolwiek ta perforowana siatka 3D z dwoma wentylatorami LED ARGB wygląda naprawdę dobrze. Ten model jest nieco mniejszy od wcześniej prezentowanego. Potwierdza to między innymi możliwość montażu kart graficznych o długości 344 mm oraz coolerów CPU o wysokości nie przekraczającej 166 mm. We wnętrzu możemy również zainstalować małe płyty główne: mini-ITX i micro-ATX.

W tym przypadku również możemy „zaszaleć” pod kątem ilości chłodnic, bowiem producent „znalazł” aż trzy miejsca, w tym dwie o długości 280 mm. Należy również dodać, że w standardzie otrzymujemy dwa wentylatory SickleFlow, których średnica wynosi 120 mm. Wnętrze oglądamy zza szyby wykonanej z hartowanego szkła. Tak jak Cooler Master HAF 500, tak i model TD300 Mesh również możemy kupić w jednej z dwóch wersji kolorystycznych: czarnej i białej.

Specyfikacja techniczna:

model: TD300 Mesh, TD300 Mesh White

dostępne opcje kolorystyczne: czarna, biała

wymiary: 433 x 210 x 420,5 mm

materiał: stal, szkło, tworzywa sztuczne

waga: 5,85 kg

obsługiwane formaty płyt głównych: m-ATX, m-ITX

maks. wysokość chłodzenia CPU: 166 mm

maksymalna długość karty graficznej: 344 mm

maks. długość zasilacza: 140 mm (lub 325 mm bez kosza na dyski i przedniego radiatora)

liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 4

liczba zatok 2,5”: 2

zatok 3,5” / 2,5” Combo: 2

miejsca na dodatkowe wentylatory: 2 x 120/140 mm na górze 3 x 120 mm lub 2 x 140 mm z przodu (zainstalowane 2 x 120 mm ARGB LED) 1 x 120 mm z tyłu

możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak chłodnica 120/240/280 mm na górze chłodnica 120/240/280 mm z przodu 120 mm z tyłu

wyprowadzone złącza: 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x wyjście słuchawkowe, 1 x wejście mikrofonowe 1 x przycisk sterowania hubem ARGB/PWM (znajduje się w zestawie)



Dostępność i cena

Obudowa Cooler Master HAF 500 została wyceniona na kwotę 560 zł. Z kolei model TD300 Mesh kosztuje około 330 zł.