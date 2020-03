Creative SXFI THEATER – stworzone z myślą o kinomanach

Creative, światowy lider przemysłu urządzeń audio przedstawia bezprzewodowe słuchawki Creative SXFI THEATER. Najnowszy model słuchawek Creative charakteryzuje się holograficznym dźwiękiem Super X-Fi, wysoką jakością wykonania oraz komfortem podczas użytkowania.

Stworzone z myślą o kinomanach

Bezprzewodowe słuchawki Creative SXFI THEATER zostały stworzone z myślą o miłośnikach kina, którzy cenią sobie szczegółowość dźwięku. Słuchawki SXFI THEATER to coś znacznie więcej niż zwykłe słuchawki surround 3D. Najnowszy model oferuje odtwarzanie dźwięku holograficznego, który sprawia, że użytkownik czuje się tak, jakby siedział w sali kinowej.



Kinowy dźwięk w słuchawkach Creative SFXI THEATER generowany jest przez neodymowe przetworniki o średnicy 50 mm. Krystaliczna jakość, przestrzenny dźwięk oraz mocne kinowe tony niskie to elementy, które charakteryzują słuchawki Creative SFXI THEATER.

Wygodna i miękka skóra proteinowa dbająca o komfort użytkownika

Pomimo tego, że słuchawki Creative SFXI THEATER mają dostarczać jak najlepszą jakość dźwięku to dużo uwagi przykuto również do komfortu użytkowania. Wszelkie przyciski funkcyjne znalazły się na obu muszlach, dzięki czemu do sterowania słuchawkami nie potrzebne są dodatkowe urządzenia. W celu zapewnienia jak najwyższej wygody nauszniki oraz kabłąk słuchawek Creative SFXI THEATER pokryto miękką skórą proteinową, która pozwala na długie korzystanie z urządzenia bez odczuwania dyskomfortu.

Nowatorska technologia Super X-Fi

Creative SXFI THEATER oferują proces personalizacji dźwięku przy pomocy technologii Super X-FI. Na czym to polega? Technologia Super X-Fi mapuje kształt głowy i uszu, dzięki czemu dźwięk jest dostosowywany indywidualnie do użytkownika. Technologia generująca kinowy dźwięk działa zarówno w najnowszych filmach w jakości 4K, jak i podczas oglądania skompresowanych materiałów wideo udostępnianych w serwisie YouTube.



Ze względu na unikalny kształt głowy i uszu każdy z nas odbiera dźwięki w inny sposób. Technologia Super X-Fi personalizuje wrażenia dźwiękowe w oparciu o to jak słyszymy dźwięk, by doświadczenia płynące z odtwarzania dźwięku były jak najbardziej realistyczne. Do procesu personalizacji przy pomocy technologii Super X-Fi wystarczą trzy zdjęcia twarzy i uszu.

Mikrofon dla graczy w zestawie

Słuchawki Creative SXFI THEATER nie ograniczają się jedynie do oglądania filmów. Z modelu mogą korzystać również gracze, ponieważ w zestawie znajduje się odłączany mikrofon, który został zaprojektowany do jak najlepszej i wyraźniej komunikacji między członkami drużyny.

Bezprzewodowa technologia

SXFI THEATER wykorzystują bezprzewodową technologię 2,4 GHz, która zapewnia stabilny i silny sygnał. Słuchawki Creative są zoptymalizowane tak, aby oferowały użytkownikowi jak najlepsze doznania dźwiękowe bez konieczności użycia kabli. Wszystko to jest możliwe dzięki bezprzewodowemu kluczowi USB z wbudowanym układem UltraDSP obsługującym technologię Super X-Fi oraz zastrzeżoną technologię cyfrowej transmisji dźwięku.



Słuchawki mogą działać również w trybie pasywnym, ponieważ w zestawie umieszczony został klasyczny kabel AUX-in 3,5 mm. Dzięki takiemu rozwiązaniu będziemy mogli korzystać z Creative SFXI THEATER na urządzeniach bez portu USB. W tym przypadku nie mamy jednak możliwości korzystania z technologii Super X-Fi.

Kompatybilność Creative SXFI THEATER z wieloma urządzeniami i oświetlenie LED RGB

Słuchawki Creative SFXI THEATER kompatybilne są z komputerami PC, MAC, konsolą PlayStation 4 oraz Nintendo Switch. Model SFXI THEATER został również wyposażony w pełni personalizowane podświetlenie LED RGB. Dzięki mobilnej aplikacji dostępnej na urządzenia z systemem Google Android i Apple iOS możemy zmieniać kolor pierścieni świetlnych. Użytkownik ma do wyboru aż 16 milionów kolorów.

Creative SXFI THEATER oferuje 30 godzin pracy na baterii!

Producent w modelu SFXI THEATER wykorzystał pojemny akumulator, który wytrzyma nawet 30 godzin nieustannej pracy!

Dostępność Creative SXFI THEATER

Bezprzewodowe słuchawki Creative SFXI THEATER dostępne są w najlepszych sklepach w Polsce i na stronie Creative w cenie do 849 złotych.