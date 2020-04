Crysis Remastered, czyli jak dwukrotnie zarobić na popularnej grze

Coraz częściej producenci chcąc zarobić na popularnej grze robią tak zwane odświeżenie, które polega na ulepszeniu grafiki tak, by tytuł znów wyglądał dobrze. Powstają więc produkty fanów, takie jak na przykład NaturalVision graphics mod do GTA V, czy Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. Dziś dowiedzieliśmy się, że powstanie Crysis Remastered, czyli kolejny tytuł ulepszający grafikę.

Gra, która do dziś zachwyca grafiką zostanie ulepszona

Nie ma co ukrywać, Crysis Remastered może być pokazem umiejętności silnika CryEngine, który nawet dziś potrafi zaskakiwać, aczkolwiek jest niestety niewykorzystywany tak, jakby Crytek tego oczekiwał. Dobrze opisał to zespół TVGry w swoim materiale wideo. Zachęcam do obejrzenia, ponieważ autor wyjaśnia nam dlaczego tak mało gier korzysta z tego silnika.

Crysis Remastered, czyli zarabiamy podwójnie na jednej grze

Jakiś czas temu zaprezentowana została odnowiona wersja Call of Duty Modern Warfare 2. Nic więc dziwnego, że i Crytek stwierdził, że przed premierą kolejnej części warto pograć w poprzednika. Oczywiście pomimo świetnej grafiki, jaką oferuje pierwowzór autorzy postanowili zaprezentować wersję remastered, czyli taką, która nieco odświeża grę. Co ciekawe, Crysis będzie dostępny nie tylko na PC, ale również PlayStation 4, Xbox One oraz, uwaga Nintendo Switch. Niestety na dzień dzisiejszy nie wiadomo jeszcze nic na ten temat. Ma być nowa grafika, ray tracing oraz, co nie jest niczym zaskakującym pojawią się wysokiej jakości tekstury. Czy warto spróbować odświeżonej wersji Crysis? Sprawdźcie sami porównanie grafiki w CoD MW2.

Przypadkowy wyciek informacji na temat Crysis Remastered, czy celowe zagranie twórców gry?

Jak można przeczytać w jednym z wpisów, który pojawił się na Twitterze zapowiedź gry ma pojawić się niebawem. Użytkownicy dotarli bowiem do ukrytej strony znajdującej się na serwerach Crytek. Z resztą, zobaczcie. Czy to oznacza, że twórcy zaprezentują więcej szczegółów na temat tego tytułu niebawem? Ciekawi mnie to, czy Crysis Remastered znów będzie siał postrach nawet pośród najwydajniejszych kart graficznych, jak miało to miejsce w pierwowzorze.