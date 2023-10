Często używasz tego w kuchni. Wiesz, że pochodzi z Polski?

Są takie urządzenia, z których korzystamy bardzo często i nawet nie zastanawiamy się jak działają. Bo w sumie co nas to interesuje? Mają działać i już. Tak też jest w tym przypadku. Uwierz, często używasz tego w kuchni, bo spełnia bardzo ważną funkcję. A wiesz, że istnieje w Polsce firma, która zajmuje się produkcją tego sprzętu już ponad czterdzieści lat?

Najczęściej pochodzą z Niemiec, Chin, Włoch oraz USA. To właśnie tam działa najwięcej firm, które zajmują się tworzeniem tego sprzętu. Produkt niezwykle ważny w każdej kuchni. Dzięki nim unikniemy przede wszystkim dymu, oparów i przykrych zapachów, które towarzyszą między innymi smażeniu. Wiesz, że często używasz tego w kuchni, a zdawałeś sobie sprawę, że ten sprzęt ma również za zadanie “likwidować” pleśń i cząsteczki tłuszczu, które mogą dostawać się do powietrza? Wiesz już o co chodzi?

Zadbaj o czyste powietrze w kuchni

Jak już wspominałem, podczas gotowania czy smażenia, do powietrza dostają się różne cząsteczki, które negatywnie wpływają na nasze zdrowie. Dlatego też każdy, kto projektuje kuchnię, musi pamiętać przede wszystkim o montażu okapu. To właśnie ten sprzęt, którego używasz, dba o czyste powietrze. Nikt przecież nie chciałby w swoim mieszkaniu nieprzyjemnych zapachów, pleśni, smogu czy tłuszczu, prawda?

Producentów tego typu sprzętu jest bardzo dużo. Wiedziałeś, że Polska też ma swój wkład w rozwój okapów? Mam na myśli markę Man, która działa już od przeszło 40 lat. Co ciekawe, ma swój własny dział R&D, dlatego też może pochwalić się tym, że jest nie tylko producentem, ale również partnerem OEM dla wielu różnych przedsiębiorstw znanych w kraju i na świecie. Warto także wiedzieć o tym, że aż 98% komponentów pochodzi z europejskich firm. Oczywiście, Maan chwali się również tym, że został wdrożony standard ISO 14001, co potwierdza wysoką jakość produktów.

Okap przede wszystkim pełni funkcję związaną z likwidacją przykrych zapachów oraz utrzymywaniem powietrza w dobrej jakości. Wiadomo też, że kupując taki sprzęt kierujemy się kwestią wizualną. Nie wiem czy wiecie, ale oprócz najpopularniejszego rodzaju, czyli okapów kpodszafkowych, możemy również kupić przyścienne, wyspowe oraz teleskopowe! Mało tego, pojawiają się w ofercie także okapy sufitowe. Dodam tylko, że każdy z tych rodzajów oferowany jest przez polską firmę Maan.

