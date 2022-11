Dariusz Szpakowski to legendarny komentator sportowy, który czarował swoim głosem miliony Polaków podczas najważniejszych wydarzeń sportowych na całym świecie. MŚ w Katarze są jego 12 mundialem, który komentuje. Z tej okazji otrzymał on specjalną statuetkę z rąk samego Ronaldo!

Dwunasty mundial naszego komentatora!

Dariusz Szpakowski na przestrzeni dekad komentował najważniejsze wydarzenia sportowe na świecie. Polacy doskonale znają jego głos i jak żaden inny komentator, potrafi on przekazać prawdziwe emocje. Tak się składa, że Mistrzostwa Świata 2022 w Katarze są jego 12 mundialem w karierze, który komentuje.

Przygoda z mistrzostwami świata w piłce nożnej dla legendarnego komentatora zaczęła się podczas turnieju w Argentynie w 1978 roku. Od tamtej pory każdy mundial dla polskich kibiców kojarzył się właśnie z głosem komentatora TVP. Dariusz Szpakowski z racji swojego stażu odebrał dziś wyjątkową statuetkę!

To już dwunaste MŚ w piłce nożnej legendarnego komentatora. (fot. arch. prywatne Dariusza Szpakowskiego)

Dariusz Szpakowski doceniony przez AIPS i FIFA

Międzynarodowy Związek Dziennikarzy Sportowych (AIPS), we współpracy z Międzynarodową Federacją Piłki Nożnej (FIFA) przygotował niespodziankę dla dziennikarzy i fotoreporterów z całego świata, którzy pojawili się na co najmniej ośmiu mundialach. Wśród tych osób znalazł się oczywiście Dariusz Szpakowski, dla którego to dwunasty mundial. Do rekordzisty, Enrique Macaya z Argentyny brakuje mu 5 imprez mistrzostw świata.

Z racji tego, w celu docenienia pracy komentatorów i fotoreporterów z całego świata, AIPS i FIFA nagrodziły wszystkich miniaturową statuetką pucharu świata. Dariusz Szpakowski odebrał tę nagrodę z rąk legendarnego brazylijskiego napastnika, Ronaldo.

Dariusz Szpakowski odebrał nagrodę z rąk Ronaldo!

– Taki dzień zapada w pamięć. Chciałbym, żeby jutro był jeszcze ważniejszy dzień dla Polaków, czyli nasze wyjście z grupy. Tego wszystkim Polakom życzę, a potem dalej. Mam takie małe trofeum, ale życzę naszym dużego! Fantazja? Zawsze można pomarzyć i trzeba wierzyć – wyznał Szpakowski po ceremonii.

Źródło: TVP Sport