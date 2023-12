Możesz dostać darmowe gry na PC! Jest tylko jeden wymóg.

Jak to mówią, “darmo to uczciwa cena”. Dlatego też jeśli możesz dostać darmowe gry na PC, jestem pewny, że z dużym zainteresowaniem zerkniesz na dalszą część tego tekstu. Już teraz napiszę: musisz zrobić jedną rzecz aby zdobyć wiele fajnych tytułów.

Aby nie przedłużać, jeśli chcesz zdobyć darmowe gry na PC musisz odwiedzić stronę Lenovo poświęconą polskiemu gamingowi. Dlaczego? bo to właśnie ten producent zdecydował się przygotować akcję promocyjną. Całe szczęście, nie musisz się spieszyć, ponieważ trwa ona aż do 31 maja 2024 roku. Jest więc sporo czasu aby dobrze podejść do sprawy i dzięki temu zdobyć kilka fajnych tytułów.

Darmowe gry na PC od Lenovo. Jak je dostać?

Jak już pisałem, jest jeden mały wymóg, który pomoże Ci uzyskać wiele tytułów. Domyślasz się o co chodzi? Skoro to akcja promocyjna Lenovo, a jest to przecież firma produkująca komputery dla graczy to… No właśnie. Aby zdobyć gry musisz kupić dowolny sprzęt gamingowy marki Lenovo. Niezależnie czy mówimy o PC, notebookach, monitorach czy nawet konsoli Legion go.

Nie ukrywam, Lenovo ma wiele fajnych urządzeń, które powinny zainteresować graczy. Mam na myśli taki sprzęt jak IdePad Gaming 3, IdeaCentre Gaming czy Lenovo LOQ. Nowością jest przenośna konsola Lenovo Legion Go, którą wyposażono w procesor AMD Ryzę Z1 Extreme i system Windows 11.

Jakie darmowe gry na PC rozdaje Lenovo?

Marka chce wspierać nasz rodzimy gaming, dlatego w ramach promocji możemy zdobyć tytuły najlepszych polskich producentów gier, ale także niezależnych twórców. Mam na myśli takie produkcje jak Children of Morta, Frostpunk, Medieval Dynasty, Timberborn, War Mongrels, Ghostrunner 2 czy Against The Storm.

Warto dodać, że ilość kodów zależy od tego, jaki sprzęt kupimy. Przykładowo wybierając Lenovo LOQ dostaniemy cztery gry, natomiast kupując Legion 5/7 oraz Slim 5/7 – 6 kodów. Jeśli jednak wybierzemy laptopy Lenovo Legion z takich serii jak Pro lub Legion 9i, możemy liczyć na aż osiem kodów. Podobnie wygląda sprawa z konsolą Legion Go.

Jak dostać darmowe gry na PC?

To proste. Akcja promocyjna już działa i trwa do 31 maja 2024. Wystarczy, że kupicie jeden z komputerów gamingowych Lenovo objętych promocją, a następnie wytniecie z opakowania produktu etykietę, która zawiera numer seryjny. Kolejnym krokiem jest przesłanie zdjęcia lub skanu wyciętego kodu poprzez formularz zgłoszeniowy. Chodzi o stronę, którą wymieniłem wcześniej – lenovogaming.pl/polskigaming. Oczywiście, do formularza musicie dołączyć dowód zakupu. Po zaakceptowaniu tej operacji przez producenta, otrzymamy mailowo kody do wybranych przez nas gier. Proste, prawda?

Gdzie kupić sprzęt Lenovo objęty promocją? Oto partnerzy akcji: Delkom.pl, eLenovo.pl, Euro.com.pl, Komputronik.pl, Mediaexpert.pl, Mediamarkt.pl, Morele.net, Neonet.pl, Sferis.pl oraz X-kom.pl.