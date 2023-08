Możliwe, że wyciekła data premiery iPhone 15. W sieci pojawiły się doniesienia na temat zaprezentowania przez Apple swojego najnowszego smartfona. Szykujcie się, bo to już niebawem!

Apple szykuje się do corocznego wydarzenia

iPhone 14 zadebiutował na rynku 16 września, a 7 września pojawiła się zapowiedź smartfona. Wkrótce minie więc 12 miesięcy odkąd trafił do rąk pierwszych posiadaczy. Apple jak co roku przygotowuje się do premiery kolejnej generacji swojego najbardziej dochodowego i najpopularniejszego urządzenia. iPhone 15 ma oferować zdecydowanie więcej, ale plotki sugerują również, że najnowsza generacja będzie również droższa od swojego poprzednika.

Kiedy zadebiutuje iPhone 15? Szykujcie się! (Na zdjęciu iPhone 12 Pro. Fot. MenWorld)

W sieci pojawiła się informacja na temat tego, kiedy nastąpi prezentacja najnowszej rodziny telefonów Apple. Sugeruje się, że data premiery iPhone 15 to 13 września. Takie informacje podał serwis 9to5mac, który powołuje się na operatorów telefonii komórkowej, którzy sugerują, że tego dnia nastąpi premiera “ważnego smartfona”.

Data premiery iPhone 15 – kiedy?

Oczywiście jesteśmy świadomi tego, że Apple nie jest jedynym producentem smartfonów na świecie, jednak amerykański gigant z Cupertino ma w zwyczaju prezentować swoje telefony właśnie w tym okresie. Data premiery iPhone 15, jaką jest 14 września, zgadzałby się mniej więcej ze wcześniejszymi prezentacjami smartfonów ze stajni producenta z nadgryzionym jabłkiem w logo.

Pozostaje jednak pytanie, czy data premiery iPhone 15 sugerowana przez serwis 9to5mac to data wydarzenia, czy może dzień, w którym najnowsza seria smartfonów trafi do sprzedaży? Wkrótce się o tym przekonamy!

Data premiery iPhone 15 ujawniona? Szykujcie się! (Na zdjęciu iPhone 12 Pro. Fot. MenWorld)

Źródło: 9to5mac