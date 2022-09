Owoce i warzywa są zdrowe, a zawarte w nich witaminy i inne minerały sprawiają, że nasza odporność zdecydowanie wzrasta. Z tych produktów możemy zrobić oczywiście soki, które nie tylko są zdrowsze niż te napoje, które znajdziemy na sklepowych półkach, ale również dokładnie wiemy, co w nich się znajduje. Dlaczego warto przygotowywać świeżo wyciskane soki? Jakie płyną z tego korzyści?

Soki, które znajdziemy na półkach sklepowych nie zawsze są dobrym wyborem. Co prawda, w ofertach dostępne są soki jednodniowe, jednak ich cena może skutecznie odstraszyć. Napoje owocowe sprzedawane w sklepach są często rozwadniane wodą, do ich produkcji używa się soków zagęszczonych, a to wiąże się często z dużą ilością cukru lub słodzików. Dodatkowo są one pasteryzowane, aby mogły leżeć na półkach tygodniami, a nawet miesiącami. Co więcej, podczas pasteryzacji wykorzystuje się dużą temperaturę, przez co soki tracą większość wartości odżywczych.

Dlaczego warto przygotowywać świeże soki? Sprawdźmy to!

Świeżo wyciskane soki dostarczają naszemu organizmowi potrzebnego budulca

Po pierwsze, świeżo wyciskane soki to zdrowie zamknięte w płynie. Owoce i warzywa, które przejdą przez sokowirówkę i wyciskarkę wolnoobrotową, tworzą soki, które są prawdziwymi bombami witaminowo-minerałowymi. Takich wartości na próżno szukać w sokach znajdujących się w sklepach. Ciężko dostać również takie suplementy w aptece.

Świeżo wyciskane soki z owoców i warzyw są prawdziwym ekspresem, jeśli chodzi o dostarczanie witamin, minerałów i żywych enzym do naszego organizmu. Drogę do naszego krwiobiegu pokonują już w 15 minut. W sokach zawarte są substancje, których nasz organizm używa jako budulca do tworzenia nowych i zdrowych komórek. Zjedzenie kilku kilogramów jabłek, bananów czy marchwi byłoby bardzo problematyczne, dlatego też świeżo wyciskane soki są tutaj idealnym rozwiązaniem. Na jeden litr soku wypada około 1,5-2 kg warzyw i owoców.

Przeczytaj także: Czy wszystko „eko” jest dobre dla środowiska?

Napój ze świeżo wyciskanych owoców to sposób na szybkie i efektywne dostarczenie potrzebnych witamin do naszego organizmu. Budulec zawarty w tego typu płynie jest bardzo ważny, a w przypadku soków ze sklepów, które naszpikowane są cukrem i inną chemią, nie znajdziemy go tak dużo. To jeden z powodów dlaczego warto przygotowywać świeżo wyciskane soki!

Dlaczego warto przygotowywać świeżo wyciskane soki? Bo to samo zdrowie!

Od małego powtarzano nam, że owoce i warzywa to źródło witamin i zdrowia. Trudno się z tym nie zgodzić. Problem polega na tym, że nie zawsze mamy ochotę na dane warzywo czy owoc. Wyciskane soki to prosty sposób na poszerzenie swojej palety konsumowanych produktów naturalnych.

Nie tylko dzieci, ale również niektórzy dorośli często nie przepadają za danymi warzywami, a świeże soki są dobrym sposobem, by przemycić je do diety. Do soków można również dorzucić zioła czy przyprawy, które są dobre dla zdrowia, jednak za nimi nie przepadamy. W soku nie będzie ich czuć, a jednak trafią do naszego organizmu. To kolejny powód dlaczego warto przygotowywać świeżo wyciskane soki!

Organizm ci za to podziękuje!

Dlaczego warto przygotowywać świeżo wyciskane soki? Bo mogą być naturalnym energetykiem! Może to stwierdzenie jest trochę na wyrost, jednak wyciśnięte warzywa i soki pomagają przywrócić naszemu organizmowi równowagę kwasowo-zasadową organizmu. Jeśli jest ona na odpowiednim poziomie, mamy zdecydowanie więcej energii, a to nie jedyna zaleta. Wpływa także na skupienie i jasność umysłu, jesteśmy lepiej wypoczęci, a efekty będziemy mogli zobaczyć nawet na naszej skórze. Co najlepsze, poprawi nam się również jakość diety, ponieważ częściej będziemy spoglądać na zdrowe jedzenie, a nie na fast-foody.

Jeśli mamy problem z odpornością, to chęć jej poprawy, jest jednym z aspektów, dlaczego warto przygotowywać świeżo wyciskane soki. Oczywiście, owoce i warzywa magicznie nie sprawią, że nagle nie będziemy chorować, ponieważ jest to kumulacja wielu rzeczy, ale picie takich soków to dobry krok w tym kierunku. Witaminy znajdujące się w tych sokach sprawiają, że nasz organizm zaczyna po prostu lepiej funkcjonować, co przekłada się na nasze samopoczucie i system obronny naszego ciała. Wszystko dlatego, że w owocach, warzywach, ziołach i trawach znajdują się witaminy, minerały i żywe enzymy.

Dlaczego warto przygotowywać świeżo wyciskane soki? Bo są one świetne sposobem na oczyszczenie organizmu. Nasze organy dzień w dzień wykonują tytaniczną pracę – muszą przetrawić posiłki ze stałych pokarmów, magazynują, syntezują i wydalają to, co jest nam niepotrzebne. Badania pokazują, że niektóre produkty odkładają się w organizmie w postaci złogów, które wywierają na naszym organizmie działanie utleniające. Zbierają się w nim po prostu toksyny, które wpływają na nasze samopoczucie, witalność czy jasność umysłu. Dlatego też dobrze je po prostu usuwać z naszego organizmu, a dobrym sposobem na to jest picie soków ze świeżo wyciskanych owoców.

Dlaczego warto przygotowywać świeżo wyciskane soki? Bo pomagają utrzymać linię i walczą z głodem

Jeśli byłeś kiedyś na diecie, to wiesz czym jest prawdziwy głód i ochota na zjedzenie czegoś, co nie znajduje się w naszym nowym jadłospisie. Organizm jest w stanie powiedzieć nam, czego potrzebuje. Osoby z nadwagą często potrafią jeść cały dzień i w dalszym ciągu nie zaspokoić swoich potrzeb. Szokiem może być to, że w takich sytuacjach organizm może być po prostu niedożywiony. Świeżo wyciskane soki dostarczają potrzebnych organizmowi witamin i minerałów, które sprawiają, że zaspokajamy jego potrzeby. Dzięki temu niweluje się uczucie głodu, a my przestajemy dojadać. Chodzi zwłaszcza o te rzeczy, które sprawiają, że kilogramy na wadze zwiększają się z szybkością rozpędzającego się samochodu.

Dlaczego warto przygotowywać świeżo wyciskane soki? Bo nie tylko wpływają na nasze zdrowie, pobudzają organizm i dostarczają nam potrzebnej energii, ale również pozwalają nam zadbać o linię! Świeżo wyciskane soki mają wiele zalet, dlatego też warto wdrożyć je do swojej codziennej diety!

Zdjęcia: Pexels.