Miło jest mieć coś dobrego, a jeszcze przyjemniej, gdy nie musimy za to płacić dużej kwoty. Dlatego też jeśli interesuje Cię dobry smartfon do 800 zł dobrze trafiłeś. Dlaczego? Właśnie pojawił się w sprzedaży model moto g34 5G. Co go cechuje? Wydajne podzespoły oraz, jak sam widzisz, bardzo rozsądna wycena.

Dobry smartfon do 800 zł? Oto moto g34 5G. Lepszego nie ma!

Odpowiednia wydajność w dobrej cenie

Zacznijmy od kwestii technicznych, gdyż one są kluczowe podczas wyboru smartfona. OK, niektórzy przede wszystkim kładą uwagę na nacisk, ale w tym przypadku zerknijmy w kierunku specyfikacji. Przede wszystkim moto g34 5G wykorzystuje procesor Snapdragon 695 5G. Nie jest to najwydajniejszy model, ale patrząc na jego testy można śmiało stwierdzić – sprosta wielu zadaniom. Warto przy okazji wspomnieć o jednej z najważniejszych rzeczy, która wyróżnia smartfony marki Motorola. Mowa o czystym systemie Android. OK, prawie czystym, bowiem ma kilka elementów dodatkowych, ale jednak, nie uświadczymy tu żadnych nakładek i tym podobnych. Uwierzcie, to bardzo duży plus.

Czym cechuje się dobry smartfon do 800 zł?

Motorola moto g34 5G została wyposażona w 6,5-calowy wyświetlacz HD+, który oferuje odświeżanie ekranu na poziomie, uwaga, 120 Hz! Nic nie chcę sugerować, ale takie odświeżanie ma testowany przez nas Apple iPhone 15 Pro Max. Warto wspomnieć również o wąskich ramkach – ekran zajmuje 85% frontu! Wspomnę jeszcze o baterii, która ma pojemność 5000 mAh. Plusem jest również zastosowanie standardu szybkiego ładowania TurboPower 18 W. Producent chwali się tym, że smartfon posiada głośniki stereo z obsługą Dolby Atmos.

Co jeszcze wiemy o tym modelu? Klienci mogą wybierać pomiędzy dwoma wariantami pamięci: 4 lub 8 GB RAM. Szczerze? Brałbym 8 GB. Tym bardziej, że jest ona bardzo dobrze wyceniona. Do tego mamy 128 GB pamięci wewnętrznej na nasze dane. Warto jeszcze wspomnieć o aparacie. W tym przypadku mamy dwa obiektywy z głównym sensorem 50 MP. Drugi to Macro Vision. Na froncie ulokowano aparat 16 MP. Dzięki niemu przygotujemy np. zdjęcia typu selfie. Muszę także napisać o tym, że moto g34 5G jest dostarczany z najnowszym systemem Android 14. Ma on zapewnić wysoki poziom ochrony naszych danych oraz jest dobrze zintegrowany z najnowszymi aplikacjami.

Motorola moto g34 5G. Ile kosztuje?

Pozwolicie, że zanim napiszę o cenach, zaprezentuję kilka słów na temat kwestii wizualnych. Przede wszystkim mamy trzy wersje kolorystyczne: czarną, niebieską (pokryte szkłem akrylowym) oraz morska, której “plecki” pokryto skórą wegańską. Oprócz tego mamy fajnie wykonane ramki oraz matowe wykończenie obudowy.

Wracając do kwestii ceny, smartfon jest dostępny u operatorów takich jak Orange, Play, T-Mobile oraz Plus. Ile kosztuje taki model? W wariancie 8/128 GB zapłacicie za niego dokładnie 799 zł. Taka jest sugerowana cena detaliczna.