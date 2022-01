Dream Machines Dreamkey TKL – Recenzja klawiatury

Dream Machines znany jest przede wszystkim z laptopów dla graczy oraz myszy komputerowych. Niespodziewanie jednak dla wszystkich firma postanowiła spróbować swoich sił na rynku klawiatur mechanicznych. Jak wyszło? Zapraszam do recenzji Dream Machines Dreamkey TKL.

Wstęp i specyfikacja

Nasz rodzimy producent postanowił z przytupem wstąpić do klawiaturowego rynku. Na wstępie zaoferował 2 modele – TKL (bez bloku numerycznego) oraz pełną. Obie nie różnią się między sobą niczym poza obecnością lub brakiem numpada. Wyróżniają się za to nadrukiem na ściankach keycapów. Na wyposażeniu obecne są przełączniki Kailh Box w trzech kolorach do wyboru (White – klikające, Brown – tactile, Red – liniowe) co jest o tyle ciekawe, że na Polskim rynku nie ma zbyt wiele klawiatur opartych o te przełączniki. Jeśli chodzi o design, to prezentuje się on raczej standardowo. Producent postawił na klasykę, co może się podobać. Naturalnie obecna jest także wielobarwna iluminacja oraz odpinany kabel USB-C. Zanim jednak przejdę dalej, rzućmy okiem na specyfikację.

Układ: US ANSI

Waga: 983g (bez kabla)

Konstrukcja i jakość wykonania Dream Machines Dreamkey TKL

Producent postawił na tworzywo sztuczne, jest ono jednak dobrej jakości. Całość jest świetnie spasowana, nie ma luzów, a konstrukcja nie wydaje żadnych niepożądanych dźwięków, nawet pod mocniejszym naciskiem. Ponad to klawiatura jest ciężka i bardzo dobrze trzyma się biurka, nie ma mowy o przypadkowym przesunięciu. Przewidziano regulację kąta nachylenia ale tylko jednostopniową. Powinno to jednak wystarczyć w większości przypadków. Same stopki są ponad to wyposażone w gumy antypoślizgowe.

Złącze USB-C umieszczono w miejscu, które umożliwia wymianę kabla w razie potrzeby na dowolny inny (nie zdecydowano się na żadne dodatkowe zabezpieczenia z tym związane). Stabilizatorom brakuje fabrycznego smarowania, a szkoda. Do keycapów nie mam uwag, sztywne i grube jak na materiał PBT przystało. Nadruki przeniesiono na ścianki. Zwiększy to ich odporność na ewentualne ścieranie i przy okazji wygląda na swój sposób ciekawie. Przełączniki są gładkie i płynne co nie powinno być zaskoczeniem. Moment aktywacji nie jest wyczuwalny. Całość pracuje przyjemnie choć dosyć głośno. Poniżej test dźwięku klawiatury.

Podświetlenie oraz wyposażenie Dream Machines Dreamkey TKL

Jak wspominałem we wstępie, Dream Machines Dreamkey TKL wyposażono w pełne podświetlenie RGB. Co jednak ciekawe, keycapy nie przepuszczają światła także iluminacja pełni raczej formę ozdoby niżeli czegoś użytecznego. Ponad to, nie ma możliwości sterowania nim z poziomu klawiatury, wymagane jest użycie oprogramowania. Z tych też powodów odpuściłem film prezentujący podświetlenie.

Dodać warto że biała barwa wpada w poświatę różowego (nie jest to zaskoczenie w przypadku diod RGB). Całość jest żywa i jasna, nie budząc tym sposobem żadnych zastrzeżeń. W przypadku wyposażenia, tutaj znajdziemy – kabel USB-C > USB-A o długości 1.8 m bez oplotu, trochę zapasowych keycapów oraz plastikowy keycap puller. Zestaw jest jak najbardziej do przyjęcia w tej półce cenowej.

Oprogramowanie i podsumowanie

Oprogramowanie posiada język Polski. Przy pierwszym kontakcie może wydać się zalane opcjami, nie trzeba jednak wiele czasu by zrozumieć jak to działa. Umożliwia ono naturalnie zmianę podświetlenia, konfigurowanie makr, zmianę funkcjonalności klawiszy czy zapisywanie własnych profili. Opcji jest sporo i każdy powinien znaleźć takie odpowiadające swoim potrzebom. Każdy powinien znaleźć tutaj coś dla siebie.