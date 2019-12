Dwa smartfony w kieszeni – czy tego potrzebujesz?

Smartfony na pewno ułatwiają życie. Dzięki nim nie musimy mieć przy sobie aparatu dla wykonania okazjonalnych zdjęć czy filmów. Nie potrzeba nosić przy sobie laptopa, aby skorzystać z Internetu. Ba, nawet nie potrzebujemy fizycznie pieniędzy ani karty płatniczej, żeby zapłacić w sklepie. Tak wiele możliwości w jednej kieszeni. Jednak zdarzają się użytkownicy tacy jak ja, którzy uznają, że czasem jeden smartfon to za mało. Obecnie jestem posiadaczem dwóch telefonów. Samsung Galaxy S9 jako główny oraz Galaxy S6 jako dodatkowy. Na podstawie mojego przykładu pokażę wam więc dlaczego wciąż korzystam ze swojego poprzedniego urządzenia.

Hybryda czyli zmora dzisiejszych telefonów

Dodatkowy telefon niweluje problem, które posiada zdecydowana większość urządzeń, czyli „Dual SIM”. Nawias jest tu konieczny, ponieważ najczęściej jest to hybryda dzieląca jeden slot między SIM a kartą microSD. Rozwiązanie to jest bardzo niekorzystne, uwzględniając fakt, że nisko oraz średnio budżetowe modele Samsunga posiadają dwa sloty SIM i microSD. Próbowałem nawet obejść problem adapterem, który połączy mi kartę SIM zostawiając przy tym kartę microSD oraz pierwszorzędną SIM na miejscu. Szybko okazało się jednak, że takie praktyki zostały zablokowane w oprogramowaniu przez producenta. Po prostu świetnie… Sytuacja wydawała się skomplikowana. Nawet gotowy byłem rootować mój smartfon, kiedy na myśl przyszedł mi drugi telefon. Tam oczywiście jest miejsce na kartę SIM, więc nie będę musiał „dorabiać” trzeciego slotu w moim głównym telefonie.

Źródło: Aliexpress.com

Mobilny router w wersji premium

Jednak nie na tym kończą się korzyści. Po kilku miesiącach uznałem, że smartfon może to też służyć jako mobilny router, dzięki czemu nie obciążam swojego głównego urządzenia i wydłużam w ten sposób jego działanie na baterii. Dodatkowo, jeżeli chciałbym pobrać coś większego nie muszę angażować w to mojego głównego telefonu. Dzięki temu drugi smartfon może służyć jako magazyn danych. Jeżeli będę chciał pliki mogę skopiować przez Wi-Fi, co nie zdarza mi się często, ale w miejscach gdzie posiadam słaby dostęp do Internetu uznałem za całkiem przyjazną funkcję.

DJ bez sprzętu? Tu także pomocne będą dwa smartfony

Kolejnym powodem dlaczego drugi smartfon jest o wiele wygodniejszy to… imprezy ze znajomymi. Dokładnie tak. Często zdarza mi się, że na imprezie w domu to ja właśnie zajmuję się sprzętem. Kiedy zamierzam podłączyć źródło dźwięku do głośników, to często robię to przez Miracast. Podłączam telefon, uruchamiam aplikację i tyle. Nie dość, że do głośników podłączonych do TV dociera sygnał, to dodatkowo nie trzeba uważać na kable (skoro mowa o przewodach to w niektórych przypadkach jack także się przydaje). W skutek czego nie mam żadnych ograniczeń na swoim głównym smartfonie. Nie ma żadnego problemu, abym przejrzał powiadomienia, odebrał telefon czy zobaczył jakiś filmik. Wcześniej zdarzyła mi się taka sytuacja, kiedy telefonu nie dało się ruszyć, ponieważ chciałem przejrzeć jakąś witrynę, jednak wolałem oglądać ją sam, a nie z wszystkimi, którzy znajdowali się w danym pokoju.

A to jeszcze nie koniec…

Więc, jakie są jeszcze możliwości, które daje posiadanie dwóch smartfonów? Na pewno można ich odnaleźć jeszcze więcej. Raz zdarzyło mi się grać w grę na drugim telefonie, podczas pracy na tym głównym. Korzystałem także z dwóch latarek na raz, aby zwiększyć ich moc. A jeżeli jesteś twórcą i nagrywasz filmy, to możesz nawet wzbogacić je o drugą kamerę. Takie praktyki wykonuje np. telewizja, która może używać więcej kamer na raz w programach na żywo.

Dwa smartfony w kieszeni. Warto, czy nie?

Jednak czy warto posiadać drugi telefon? Uważam, że tak. Chociaż niekoniecznie muszę zawsze mieć drugie urządzenie przy sobie. Najczęściej zabieram go wtedy, kiedy uznaję, że będą mi potrzebne dwa smartfony. Nieważne więc, czy potrzebujesz więcej miejsca, czasu pracy na baterii, czy twój służbowy telefon okazał się zwykłym rupieciem. Możliwe, że ty też znajdziesz powody, dlaczego drugi telefon będzie pomocny w niektórych sytuacjach.