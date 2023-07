Przecieki sugerują, że bateria w iPhone 15, zostanie wyposażona w ogniwa baterii ułożone w stosie – technologię, która po raz pierwszy pojawi się w produktach Apple. Jej zastosowanie ma wpłynąć nie tylko na żywotność akumulatorów, ale również na bezpieczeństwo użytkowników.

Bateria w iPhone 15 będzie miała zupełnie inny układ

O tym, że bateria w iPhone 15 będzie wykorzystywała technologię o nazwie “stacked batteries” poinformował użytkownik Twittera o pseudonimie RGcloudS. Twierdzi on, że tego typu rozwiązanie znajdzie się w całej serii iPhone 15 i nie będzie zarezerwowane jedynie dla modeli Pro. Co więcej, rzekomo Samsung również planuje wprowadzić taki układ ogniw w modelach Galaxy S24+ i S24 Ultra (lub tylko w S24U), jednak wygląda na to, że Apple wykorzysta to rozwiązanie jako pierwsze.

Leaker sugeruje, że Apple użyje nowej technologii ułożenia ogniw baterii w całej serii iPhone 15 i tym samym wyprzedzi w tym Samsunga. Źródło: Twitter

Układ ogniwa baterii w stosie może przyczynić się do zwiększenia żywotności baterii w iPhone 15. W odróżnieniu od tradycyjnych baterii, baterie ułożone w stosie podlegają mniejszemu pęcznieniu. To oznacza, że bateria w iPhone 15 będzie charakteryzować się wydłużoną żywotnością, a co za tym idzie, dłuższym czasem pracy z biegiem lat. Ponadto, stosowanie tej technologii zapewnia większe zabezpieczenie ogniwa przed ewentualnym wybuchem.

Apple wyprzedzi konkurencję? Technologia będzie innowacyjna na rynku smartfonów

Jeśli bateria w iPhone 15 rzeczywiście będzie wykorzystywała tę technologię, to Apple może zrewolucjonizować rynek. Co prawda są to tylko przecieki, które nie zostaną potwierdzone do momentu premiery smartfonów, jednak pokrywałoby się to z poprzednimi informacjami sugerującymi, że najnowsza generacja będzie grubsza względem swojego poprzednika. Gigant z Cupertino stosując te technologię po raz kolejny wyprzedziłby konkurencję.

Na zdjęciu iPhone 12 Pro. Fot. MenWorld

Apple słynie z innowacyjności i dążenia do udoskonalania swoich produktów. Jeśli technologia ogniwa baterii ułożonego w stosie zostanie zastosowana w iPhone 15, może to stanowić kolejny krok w przód dla marki, spełniając oczekiwania użytkowników, którzy oczekują dłuższej żywotności baterii.

Warto jednak pamiętać, że na ten moment są to jedynie przecieki i nie ma oficjalnych potwierdzeń ze strony Apple. Jednakże, jeśli te informacje się potwierdzą, to nowa technologia stosowania baterii w iPhone 15 może przynieść znaczące korzyści dla użytkowników, poprawiając żywotność baterii oraz zwiększając bezpieczeństwo podczas codziennego użytkowania.

