To będzie bardzo ekscytujący czas dla fanów telefonów giganta z Mountain View. W sieci pojawiła się pełna specyfikacja Google Pixel 8 Pro, co oznacza, że smartfon nie kryje przed nami żadnych tajemnic. Czego spodziewać się po nowym flagowcu, który czeka na swoją premierę?

Specyfikacja smartfona w sieci

Wyciekły specyfikacje oczekiwanego smartfona Google Pixel 8 Pro, który obiecuje zaoferować znaczące ulepszenia w porównaniu do poprzednich modeli. Według niepotwierdzonych informacji udostępnione przez Yogesha Brara, urządzenie będzie wyposażone w nowy procesor Google Tensor G3, zapewniający szybką i efektywną wydajność. Co więcej, telefon będzie posiadał zabezpieczenie Titan, które ma zapewnić użytkownikom dodatkowy poziom bezpieczeństwa.

Pixel 8 Pro na zdjęciach. Fot. Reddit

Ważną cechą modelu będzie wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala, wykorzystujący technologię QHD+ LTPO OLED. Dzięki temu możemy spodziewać się wysokiej jakości obrazu, a dodatkowo będzie mógł pracować z odświeżaniem 120 Hz, zapewniając płynne i responsywne działanie. Jeśli chodzi o pamięć, 8 Pro ma być dostępny w dwóch wariantach: z 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Aby zapewnić płynne działanie aplikacji i gier, telefon będzie wyposażony w imponujące 12 gigabajtów pamięci RAM.

Jak zawsze w przypadku Pixeli, kamera również będzie mocną stroną tego urządzenia. Główny aparat będzie miał aż 50 megapikseli, co zapewni wyjątkową jakość zdjęć. W zestawie znajdzie się również szerokokątny obiektyw o rozdzielczości 64 Mpix oraz teleobiektyw o rozdzielczości 48 Mpix. Do selfie użytkownicy będą mieli do dyspozycji aparat o rozdzielczości 11 Mpix.

Googel Pixel 8 Pro będzie posiadał ciekawy “ficzer”

Niespodzianką jest obecność sensora temperatury w Google Pixel 8 Pro. Ten niecodzienny dodatek umożliwi pomiar temperatury zarówno samego urządzenia, jak i użytkownika. To przydatne narzędzie, które może znaleźć zastosowanie w różnych sytuacjach.

Pod względem oprogramowania, telefon będzie działać na najnowszym systemie Google Android 14. Sugerowana przez Brara pojemność baterii (4950 mAh) we współpracy z czystym Androidem zapewni długą pracę na baterii. Możliwość szybkiego ładowania o mocy 27 W pozwoli na szybkie doładowanie urządzenia.

Zgodnie z przeciekami, premiera Google Pixel 8 Pro planowana jest na październik, w momencie wprowadzenia systemu Android 14.

Źródło: WCCFTech