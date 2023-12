O przyszłości Lewandowskiego w ostatnim czasie mówi się naprawdę dużo. Kilka dni temu pojawiła się informacja, która sugerowała, że dni polskiego napastnika w Barcelonie są policzone. Teraz ten sam dziennikarz twierdzi, że kapitana reprezentacji Polski czeka jeden kierunek i podaje nawet kwotę ewentualnego transferu.

Hiszpański dziennikarz dosadnie o przyszłości Lewandowskiego

Jose Alvarez z “El Chiringuito”, który kilka dni temu zdradził, że kapitan reprezentacji Polski nie przejdzie okresu przygotowawczego FC Barcelony przed kolejnym sezonem, dolał oliwy do ognia. Według hiszpańskiego dziennikarza Polak opuści drużynę ze stolicy Katalonii po zakończeniu tegorocznych rozgrywek. Forma Polaka to jedno, ale jeszcze większym powodem rozstania ma być ogromny kontrakt 35-letniego napastnika, który z roku na rok rośnie. W przyszłym sezonie wynosiłby on 20 milionów euro, co mocno obciążyłoby i tak już nadwyrężony budżet “Blaugrany”.

Dziennikarz o przyszłości Lewandowskiego. “Tam zagra w przyszłym sezonie”. Fot. FC Barcelona

Alvarez określa szanse na zakończenie współpracy pomiędzy zawodnikiem a klubem “70 do 30” i twierdzi, że jest jeden kierunek, o którym można mówić w kontekście przyszłości polskiego snajpera. Jest to oczywiście Arabia Saudyjska. Klub z tego kraju już wcześniej interesowały się sprowadzeniem Lewandowskiego. Dziennikarz podaje również kwotę, jaką miałby zapłacić nowy klub Barcelonie.

Temat potwierdza dwóch dziennikarzy. Jest coś na rzeczy?

W rozmowie z portalem “WP Sportowe Fakty” dziennikarz twierdzi, że kluby z Arabii Saudyjskiej nie miałyby problemu z wyłożeniem na stół kwoty w granicach 25-30 milionów euro. Stwierdził, że kwota może być nawet niższa, jednak Barcelona chcąc odciążyć swój budżet, nie miałaby nic przeciwko, gdyby Lewandowski odszedł “po kosztach”.

Informacje o potencjalnych przenosinach zdaje się potwierdzać ekspert telewizji Sky Sport i Sportitalia, Rudy Galetti, który twierdzi, że przedstawiciele saudyjskiego funduszu inwestycyjnego Public Investment Fund (PIF) kontaktowali się z ludźmi polskiego zawodnika.

🚨👀 Some representatives of the Public Investment Fund approached – days ago – the entourage of the #Barcelona striker Robert #Lewandowski.



📌 The PIF are exploring the room of negotiation with the 🇵🇱 ST for his possible arrival in the 🇸🇦 League. 🐓⚽ #Transfers #FCB pic.twitter.com/rblgBI198B — Rudy Galetti (@RudyGaletti) December 7, 2023

Chwilowy spadek formy, czy wiek daje o sobie znać?

Robert Lewandowski powoli zbliża się do końca swojej piłkarskiej kariery. Co prawda stroni od poważniejszych urazów, jednak po jego formie widać, że coś jest nie tak. Wielu zrzuca to po prostu na wiek piłkarza, który w tym roku skończył 35 lat. W zwyczajnym świecie jest to niewiele, jednak dla profesjonalnego sportowca jest to bariera, której nie da się przeskoczyć, choć oczywiście znajdzie się kilka wyjątków, które potwierdzają, że wiek to tylko liczba.

Być może spadek formy w przypadku Lewandowskiego jest chwilowy i powróci on wkrótce do dyspozycji chociażby z zeszłego sezonu, kiedy to został królem strzelców ligi hiszpańskiej i pomógł FC Barcelonie w odzyskaniu tytułu Mistrza Hiszpanii. Niestety, o przyszłości Lewandowskiego debatuje się coraz częściej i to nie tylko w kwestii kariery klubowej, ale również reprezentacyjnej.

Robert Lewandowski w meczu reprezentacji Polski. Fot. MenWorld

Nie sposób obejść się wrażeniu, że najlepszy polski piłkarz w historii powoli zbliża się ku emeryturze. Czy Arabia Saudyjska jest jego ostatnim przystankiem w tej cudownej piłkarskiej przygodzie?

