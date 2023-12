Robert Lewandowski odejdzie z Barcy? Coraz częściej pojawiają się właśnie takie informacje, które sugerują, że era polskiego napastnika w drużynie ze stolicy Katalonii dobiega końca. Jak podaje hiszpański dziennikarz, powodem nie jest słaba forma Polaka, a “wewnętrzne spory”.

Dołek kapitana reprezentacji Polski

W ostatnim czasie Robert Lewandowski jest cieniem samego siebie i nie wygląda na to, aby w najbliższym czasie się z niego wygrzebał. Być może jest to spowodowane urazem, a być może to właśnie wiek nie pozwala mu być piłkarzem, którym był przez ostatnie sezony. Kibice Barcelony są sfrustrowani, ponieważ Polak zdaje się nie wykorzystywać sytuacji, które w zeszłym sezonie wykańczał z zamkniętymi oczami.

We wczorajszym meczu Dumy Katalonii z Atletico Madryt, Robert Lewandowski mógł kilkukrotnie wpisać się na listę strzelców, jednak nie zdołał wykorzystać żadnej z “setek”. FC Barcelona na całe szczęście dla kibiców Katalońskiego klubu zdołała wygrać to spotkanie 1 do 0 po golu Joao Felixa, choć kapitan reprezentacji Polski mógł kilkukrotnie dobić rywala. Forma Polaka jest podłożem do dyskusji, a ta kieruje się w stronę pytania – czy Lewandowski odejdzie z Barcy?

Lewandowski odejdzie z Barcy. Powodem “wewnętrzne spory” Fot. MenWorld

Lewandowski odejdzie z Barcy jeszcze tego lata?

Oferty z Arabii Saudyjskiej w dalszym ciągu kuszą FC Barcelonę, z którą Robert Lewandowski podpisał kontrakt do 2026 roku. Wydaje się jednak, że Lewandowski odejdzie z Barcy szybciej, niż to się wydawało. Kontrakt Polaka jest naprawdę wysoki, a jego pensja rośnie z każdym sezonem. Klub z Katalonii ma problemy finansowe, a sprzedanie napastnika z pewnością pozytywnie wpłynęłoby na tę sytuację.

Robert Lewandowski podczas spotkania z Realem Madryt. Fot. FC Barcelona

O tym, że Lewandowski odejdzie z Barcelony zdecydowanie szybciej, niż zakłada jego kontrakt, przekonany jest hiszpański dziennikarz Jose Alvarez, który w programie “El Chiringuito” wyznał, że do takiego ruchu może dojść latem przyszłego roku. Twierdzi on, że Polak latem nie przejdzie okresu przygotowawczego z klubem, a klub myśli o jego sprzedaży. Ta podyktowana jest “wewnętrznymi sporami”. Spadek formy napastnika widać nie tylko podczas spotkań, ale również w trakcie treningów.

„Gdybym miał strzelać, Lewandowski nie przejdzie latem pretemporady z Barceloną. Obniżył jakość na meczach, ale też to widać w treningach. Klub poważnie myśli o jego sprzedaży latem i jest to powód wewnętrznych sporów. Pamiętajmy jednak, że jego pensja rośnie z każdym sezonem, a… https://t.co/T0kKaYsByu — Dominik Piechota (@dominikpiechota) December 4, 2023

Źródło: X @dominikpiechota/ El Chiringuito TV