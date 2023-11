Co prawda Michał Probierz jest aktualnym trenerem reprezentacji Polski i Polski Związek Piłki Nożnej na ten moment nie daje żadnych znaków, że to w najbliższym czasie się zmieni, to jednak brak awansu na Euro 2024 może to zmienić. Czy to przyszły trener reprezentacji Polski? Na rynku pojawiło się nazwisko, o które błagali kibice. To wyjaśni się w najbliższych miesiącach.

Brak awansu na Euro = zwolnienie Probierza?

O stanie polskiej piłki reprezentacyjnej nie trzeba się dużo rozpisywać, ponieważ każdy widzi, jak jest. Grupa eliminacyjna, z której mieliśmy wyjść bez żadnych problemów, okazała się niezwykłymi ciężarami i w efekcie niezwykłą katastrofą i wstydem, bo jak inaczej wyjaśnić łącznie jeden zdobyty punkt z Mołdawią, która w rankingu FIFA zajmuje 157. miejsce? Teraz jedynym sposobem na awans do finałów mistrzostw jest droga przez baraże.

Tam też nie będzie łatwo, zwłaszcza że popatrzymy jaką piłkę prezentuje reprezentacja naszego kraju. W pierwszym meczu barażów zmierzymy się z Estonią, a kolejnych przeciwników poznamy dziś. Jeśli Chorwacja wygra z Armenią, to naszym przeciwnikiem w potencjalnym finale baraży może być Walia, bądź drużyna, która wygra pojedynek z Chorwacją/Walią – Ukraina/Finlandia/Islandia.

Właśnie od tych meczów zależy przyszłość Michała Probierza w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Jego pozycja jest teraz jeszcze bardziej zagrożona, ponieważ Maciej Skorża, który wydawał się najlepszym kandydatem na zastąpienie Fernando Santosa, właśnie odszedł ze swojego dotychczasowego klubu, z którym w pierwszym roku pracy, bił się mistrzostwo Japonii i wygrał azjatycką Ligę Mistrzów.

Skorża to przyszły trener reprezentacji Polski? PZPN wręcz go błagał. Fot. Urawa Red Diamonds @ X(Twitter)

Maciej Skorża to przyszły trener reprezentacji Polski?

Maciej Skorża przed wyjazdem do Japonii, gdzie objął Urawa Red Diamonds, prowadził Lecha Poznań, z którym przecież odzyskał tytuł Mistrza Polski. Po tym zdecydował się zrezygnować z prowadzenia Kolejorza i przez ostatni rok podbijał azjatycką piłkę i robił to z sukcesami. Przez ostatnie 12 miesięcy udało mu się wywalczyć wicemistrzostwo kraju, a w maju 2023 poprowadził klub do triumfu w azjatyckiej Lidze Mistrzów.

Pojawiło się jednak oficjalne oświadczenie, w którym klub informuje, że Maciej Skorża zdecydował się na odejście z drużyny. Decyzję poparł sprawami rodzinnymi i nie jest to pierwszy raz, ponieważ taki sam powód podał podczas rozstania z Lechem Poznań. O odejściu Skorży z Urawa Red Diamonds mówiło się od jakiegoś czasu. Teraz łączony jest on z zespołami z Arabii Saudyjskiej, jednak nie ma żadnych konkretnych informacji.

Skorża pożegnał się ze swoim dotychczasowym klubem. Szykuje się do przejęcia reprezentacji Polski? Fot. X (Twitter)

Czy Maciej Skorża to przyszły trener reprezentacji Polski? Już podczas poszukiwania następcy Fernando Santosa jego nazwisko było na szycie listy PZPN oraz wielu kibiców, którzy wierzyli, że to właśnie 51-letni trener będzie w stanie odmienić drużynę narodową. Wtedy jednak był on niezainteresowany odejściem ze swojego ówczesnego klubu. W tym momencie jest on jednak bez pracy i ma wszelkie argumenty, aby zostać selekcjonerem reprezentacji Polski, gdyby Michał Probierz nie awansował z drużyną narodową na przyszłoroczny turniej.

Źródło: URAWA RD/ Fot: X (Twitter)