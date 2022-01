Dzwoni do Ciebie ZUS? Uważaj, to może być oszustwo!

Cyberprzestępcy szukają rozwiązań, które pomogą im wykraść nasze dane. Jednym z nich jest podszywanie się pod popularne instytucje, między innymi bankowe czy jak w tym przypadku państwowe. Dlatego jeśli dzwoni do Ciebie ZUS uważaj. Być może to wcale nie będzie telefon z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na łamach oficjalnego profilu ZUS na Twitterze możemy znaleźć informację o podszywaniu się pod infolinię Zakładu Ubezpieczeń. Co gorsze, na ekranie nie wyświetla się żaden numer telefonu tylko nazwa dzwoniącego. To może zmylić. Dlatego należy przede wszystkim ograniczyć zaufanie i absolutnie nie podawać żadnych danych logowania.

⚠️ Dostajemy sygnały od klientów, że oszuści podszywają się pod numer infolinii ZUS. Bądź ostrożny❗️



Numer i nazwę dzwoniącego, które wyświetlają się na ekranie telefonu, da się zafałszować.

Nie podawaj dzwoniącemu danych osobowych, w tym danych logowania do #PUE ZUS.#spoofing pic.twitter.com/N7ZhpSJmWa January 20, 2022

Dzwoni ZUS? Uważaj. To mogą być oszuści

Cyberprzestępcy wykorzystują możliwość modyfikacji ID dzwoniącego. Dzięki temu na pierwszy rzut oka trudno wykryć atak. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestrzega jednak, aby nie podawać rozmówcy żadnych danych, a w szczególności tak wrażliwych jak login i hasło, które wykorzystujemy w systemie PUE. Jest to Platforma Usług Elektronicznych wykorzystywana przez ZUS.

Wyłudzenie takich danych może spowodować nie małe problemy. Atakujący zyskuje bowiem dostęp do wielu naszych danych, które może później wykorzystać do różnych celów. Jedno jest pewne i powtórzę się, ale muszę: nie podawajcie żadnych danych osobie, która do Was dzwoni. Szczególnie należy zwracać uwagę na hasło. Infolinia nigdy nie wymaga takich danych, dlatego najlepiej w takim przypadku się rozłączyć. Niestety, ale ataki cyberprzestępców, którzy wykorzystują możliwość zmiany ID dzwoniącego nie jest nowością. Atakujący podszywają się nie tylko pod ZUS, ale również dzwonią w imieniu banków i innych instytucji. Cel jest jeden – oczywisty. Wyłudzenie danych, co w efekcie może pomóc im na kradzież naszych pieniędzy z kont bankowych. Warto więc przy okazji zadbać o odpowiednie oprogramowanie antywirusowe zarówno nasze smartfony jak i komputery. Rzecz jasna ważne jest również ograniczone zaufanie. Dlatego jeśli zauważycie na ekranie telefonu, że dzwoni ZUS, warto mieć na uwadze, że może to być cyberprzestępca, który nie ma dobrych zamiarów.

