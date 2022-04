E3 2022 odwołane. Czy to ostateczny koniec targów?

Targi Electronic Entertaiment Expo do wybuchu pandemii odbywały się co roku. E3 2022 miały być pierwszym wydarzeniem od początku tych wydarzeń, jednak jak się okazuje, zostały one odwołane. Sugeruje się, że na dobre. Organizatorzy nie wykluczyli przyszłorocznego wydarzenia, jednak przyszłość tragów jest niejasna.

Najważniejsze wydarzenie w świecie gier zostało odwołane

Tragi E3 2022 miały być najważniejszym wydarzeniem w świecie gier. To właśnie na nich w przeszłości prezentowane były nadchodzące gry, dlatego każdy miłośnik gier czekał z niecierpliwością na to wydarzenie. Z powodu wybuchu pandemii COVID-19 w 2020 roku targi zostały odwołane całkowicie, a rok później odbyły się w formie cyfrowej, co nie spotkało się z wielki entuzjazmem.

Zgodnie możemy stwierdzić, że imprezy masowe najbardziej ucierpiały na wybuchu pandemii koronawirusa. Odwoływano nie tylko konferencje największych gigantów technologicznych, ale targi, czy koncerty. Targi E3 2022 miały być symbolem powrotu do normalności, jednak wszystko wskazuje na to, że zostały one odwołane na dobre.

Targi E3 2022 odwołane. Czy to koniec?

O tym, że tragi E3 2022 mogą się nie odbyć, informowano już w styczniu, jednak wszyscy wierzyli, że w tym roku największe wydarzenie w świecie gier na pewno się odbędzie. Niestety, mamy powtórkę z 2020 roku. Wiele źródeł potwierdza, że tegoroczne targi organizowane przez Entertainment Software Association zostały odwołane zarówno w tradycyjnej formie, jak i w tej cyfrowej.

Bardzo ciekawe jest to, że wydarzenie nie odbędzie się nawet w formie cyfrowej. Stephen Totilo, dziennikarz serwisu Axios opublikował na swoim profilu na Twitterze screen, który ma prezentować oświadczenie organizatora. Według niego tragi mają powrócić w przyszłym roku i to w zupełnie nowej formie. E3 2022 również miały się odbyć, a widzimy, co się stało. Miejmy nadzieję, że ESA nie zrezygnuje z najważniejszego wydarzenia w świecie gier i za rok będziemy z zaciekawieniem oglądać nowości z tego świata.

