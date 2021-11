Ekranu iPhone 13 nie wymienisz w nieautoryzowanym serwisie!

Większość posiadaczy smartfonów w pewnym etapie użytkowania swojego telefonu miała moment, w którym to ekran nadawał się jedynie do wymiany. Korzystanie z rozbitego ekranu jest nie tylko niekomfortowe, ale może okazać się też niebezpieczne. Jeśli taka sytuacja przydarzy się użytkownikom iPhone 13, to wymienić ekran będą mogli jedynie w serwisie Apple. Dlaczego?

Wymiana ekranu iPhone 13 samodzielnie praktycznie niemożliwa

Wymiana ekranów w smartfonach to normalna rzecz. Przypadek lub chwila nieuwagi mogą sprawić, że telefon wyśliźnie się nam z ręki lub spadnie z biurka. W takich przypadkach najbardziej obrywa ekran, który najczęściej kończy z pajęczyną na swojej powierzchni. Wymiana ekranu w nowoczesnych smartfonach wiąże się z dużym wydatkiem, ale jest możliwa. Niestety, nie w każdym przypadku.

Przeczytaj także: Apple pracuje nad iPadami i Macbookami z panelami OLED?

Jak podaje serwis iFixit, który zajmuje w dużej mierze rozbieraniem smartfonów na cześć pierwsze, w tym urządzeń od Apple, wymiana ekranu w nowym iPhone 13 jest praktycznie niemożliwa. Oczywiście tyczy się to samodzielnych wymian lub w nieautoryzowanych serwisach. Powodem jest nowe rozwiązanie, z którym na tę chwilę może poradzić sobie jedynie autoryzowany serwis giganta z Cupertino.

Apple utrudnia proces wymiany ekranu

Producenci smartfonów od kilku lat walczą z ingerencją firm trzecich w przypadku naprawach ich urządzeń. Skutki są różne, jednak wydaje się, że Apple znalazło rozwiązanie. W najnowszym iPhone 13 samodzielna wymiana ekranu w smartfonie wiąże się z utratą dostępu do kluczowej funkcji Face ID. Po wymianie użytkownik nie może korzystać z wygodnej funkcji rozpoznawania twarzy.

Winowajcą tego wszystkiego jest mikrokontroler, który został scalony z wyświetlaczem iPhone 13. To on steruje wcześniej wspomnianą funkcją. Serwis podkreśla, że wymiana wyświetlacza jest możliwa, jednak jest to bardzo skomplikowany proces, który wymaga usunięcia mikrokontrolera z uszkodzonego ekranu i wlutowaniu go w nowy. To sprawia, że takiego działania podejmie się kilka serwisów, a koszt naprawy mocno wzrośnie.

W przyszłości może pojawić się rozwiązanie, które pozwoli na obejście problemu związanego z Face ID, jednak na tę chwilę wyświetlacz w najnowszym iPhone można wymienić jedynie w autoryzowanym serwisie Apple.