Apple pracuje nad iPadami i Macbookami z panelami OLED?

Panele OLED dają zdecydowanie więcej możliwości w momencie projektowania urządzeń i lepsze odczucia z ich korzystania. Apple jak na razie tego typu technologie wykorzystuje jedynie w swoich smartfonach. Wkrótce może się to zmienić, ponieważ OLED może trafić do iPadów i MacBooków.

Apple wsadzi OLEDy do innych urządzeń?

Plotki na temat tego, że Apple wprowadzi na rynek iPady Pro i MacBooki Pro z podwójnymi wyświetlaczami OLED podał serwis The Elec. Według najnowszych przecieków nowe wyświetlacze posiadają dwie warstwy diod elektroluminescencyjnych, co sprawia, że ich podświetlenie jest dwa razy większe niż w przypadku stosowanych obecnie wyświetlaczy mini-LED.

Pierwsze wzmianki o takim ruchu amerykańskiego producenta pojawiły się już we wrześniu, przy okazji premiery nowych smartfonów iPhone. Apple oczywiście w żaden sposób nie odniosło się do tych informacji, jednak coś musi być na rzeczy. Warto jednak mieć na uwadze to, że zastosowanie tej technologii może trochę potrwać.

Kiedy ekrany OLED trafią do tabletów i laptopów giganta?

Według informacji podanych przez The Elec Apple prowadzi rozmowy z Samsungiem, który jest dostawcą ekranów OLED. Obie firmy rozmawiają na temat możliwości wprowadzenia tego typu technologii do przyszłych modeli MacBooków. Problemem może być jednak to, że ekrany OLED, które w ostatnim czasie trafiły do laptopów, oferują odświeżanie 90 Hz. Nowe MacBooki Pro dysponują częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. To może spowodować, że amerykański gigant nie będzie spieszył się z wprowadzeniem tego rozwiązania do swoich produktów.

Kiedy więc możemy spodziewać się ekranów OLED w iPadach Pro i MacBookach Pro? Na tę chwilę rozwiązanie to wiąże się z dużymi kosztami produkcyjnymi, więc nie zdarzy się to na pewno w przyszłym roku. Mówi się, że pierwszy egzemplarze wejdą na rynek w 2023 lub 2024 roku. Źródło: The Elec