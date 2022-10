Elon Musk sprzedaje perfumy. „Kupujcie, bym mógł zapłacić za Twittera”.

Elon Musk sprzedaje perfumy. Tak, miliarder postanowił podbić kolejną branżę i padło na branżę perfumeryjną. „Burnt Hair”, bo tak właśnie nazywają się perfumy dyrektora generalnego Tesli i SpaceX sprzedały się już w nakładzie ponad 20 000 sztuk!

Kolejny zaskakujący pomysł dyrektora generalnego Tesli i SpaceX

Trzeba przyznać, że Elon Musk ma przysłowiowy łeb do interesów. Nie bez powodu jest w tym miejscu, w którym się znajduje. Dyrektor generalny Tesli i SpaceX postanowił podbić teraz zupełnie inny rynek i choć prawdopodobnie zrobił to w ramach żartu, to już teraz liczy zyski.

Elon Musk sprzedaje perfumy. Ekscentryczny miliarder uruchomił nowy biznes i wszystko wskazuje na to, że znowu odniesie sukces. Na stronie internetowej The Boring Company pojawił się nowy zapach perfumy – „Burnt Hair”. Buteleczka zapachu palonych włosów sprzedawana jest za 100 dolarów!

Perfuma ma rzekomo zapach spalonych włosów.

Elon Musk sprzedaje perfumy. Zbiera fundusze na zakup Twittera?

Perfumy Elona Muska, mają rzekomo zapach spalonych włosów, przynajmniej tak wynika po przetłumaczeniu nazwy. Jak podał Musk, za perfumę można zapłacić w nietypowy sposób, ponieważ za pomocą Dogecoina. Co więcej, podkreślił on, że zapach ten jest „omnigenderowy”, co oznacza, że skierowany jest do wszystkich płci. Najwidoczniej wiele osób zdecydowało się na zakup tego produktu, ponieważ sprzedał się on już w nakładzie ponad 20 000 sztuk. Jak łatwo policzyć przyniosło to 2 miliony dolarów zysku!

Please buy my perfume, so I can buy Twitter — Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2022

20,000!! — Elon Musk (@elonmusk) October 13, 2022

Czy Elon Musk sprzedaje perfumy po to, aby zapłacić za Twittera? Taki wpis przynajmniej pojawił się na jego profilu. Warto przypomnieć, że miliarder zdecydował się na zakup serwisu społecznościowego po miesiącach spekulacji i sporów sądowych.

Musk oznajmił, że sprzedało się już ponad 20 tys. flakoników!

Źródło: The Boring Company