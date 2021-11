Facebook, Twitter i inne serwisy tracą miliardy. Wszystko przez Apple!

Apple w poprzednim roku wprowadziło dużo zmian, które miały chronić prywatność użytkowników urządzeń amerykańskiego giganta. Program App Tracking Transparency sprawdził się w swoim założeniu i użytkownicy zyskali większą kontrolę, nad tym, co odczytują aplikacje. Na takim ruchu miliardy dolarów straciły największe serwisy na świecie.

Nowa polityka Apple chroni prywatność użytkowników

App Tracking Transparency, czyli w skrócie ATT to polityka, która pozwala użytkownikowi na ograniczenie śledzenia przez aplikacje jego ruchów. Po zainstalowaniu i uruchomieniu danej aplikacji na iPhone, czy iPad użytkownik ma możliwość pozwolenia lub całkowitego wyłączenia śledzenia. Śledzenie pozwalało na lepsze dostosowywanie wyświetlanych reklam, opierając się na tym, jakie rzeczy przegląda użytkownik.

Przeczytaj także: Apple zapomniało, że MacBook Pro ma notcha? Na to wygląda!

Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie ochrony prywatności użytkowników. Posiadacze urządzeń mobilnych Apple mają większą kontrolę nad tym, co dane aplikacje wiedzą na ich temat. O ile polityka ta bardzo przydaje się konsumentom, to na takim ruchu straciły największe portale na świecie. Jednak na biednych przecież nie trafiło!

Ruch wygenerował ogromne straty

Wprowadzenie polityki App Tracking Transparency mocno nie spodobało się największym w branży serwisów społecznościowych. Facebook mocno krytykował to rozwiązanie, ale nie ma się co dziwić, skoro to właśnie Meta zbiera najwięcej danych o swoich użytkownikach. Okazuje się bowiem, że takie portale, jak Facebook, Twitter, Snapchat, czy YouTube straciły na tym ruchu miliardy dolarów.

Jak podaje konsultant reklamowy Eric Seufert platformy, aby dostosować się do wymogów Apple, musiały mocno przebudować swoją infrastrukturę. Oczywiste tego typu prace wymagały dużych środków. W wywiadzie dla The Financial Times Seufert przyznał, że budowa nowej infrastruktury zajmuje aż rok. Szacuje się, że ruch Apple spowodował straty rzędu 10 miliardów dolarów!

Źródło: Finacial Times