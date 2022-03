FAME MMA 13 – podsumowanie. Jak przebiegały walki?

26 marca w Gliwicach odbył się event FAME MMA 13. W oktagonie mogliśmy zobaczyć 18 zawodników, którzy walczyli między sobą. Była to dosyć zaskakująca odsłona Freak Fightów, ponieważ niektóre walki kończyły się przed końcem regulaminowego czasu.

Karta walk FAME MMA 13

Nitro (Sergiusz Górski) – TheUnboxall (Paweł Smektalski) – main event

(Sergiusz Górski) – (Paweł Smektalski) – Popek – Norman Parke – co-main event

– – Polak (Adrian Polański) – Ferrari (Amadeusz Roślik)

(Adrian Polański) – (Amadeusz Roślik) Piotr Szeliga – Arab (Gabriel Al-Sulwi)

– (Gabriel Al-Sulwi) Hejter (Mariusz Słoński) – Takefun (Rafał Górniak)

(Mariusz Słoński) – (Rafał Górniak) Dawid Malczyński – Ponczek (Paweł Sikora)

– (Paweł Sikora) Japczan (Jakub Piotrowicz) – Robert Pasut

(Jakub Piotrowicz) – Patrykos (Patryk Domke) – Kuba Post (Jakub Postaremczak)

(Patryk Domke) – (Jakub Postaremczak) WayOfBlonde (Karolina Brzuszczyńska) – Linkimaster (Marta Linkiewicz)

Wygrani pierwszych 4 walk gali FAME MMA 13

To była na pewno jedna z najbardziej nieprzewidywalnych gal Fame MMA. Patrykos wygrał z Kubą Postem. Patryk pojawił się już po raz drugi w oktagonie. Wcześniej walczył z Ponczkiem ale jego przeciwnik był lepszy. Tym razem udało mu się zwyciężyć z Kubą Postem.

Niestety, druga walka nie trwała zbyt długo, ponieważ zakończyła się już w pierwszej rundzie. Po jednej z akcji Hejter wsadził palca do oka Takefuna i po konsultacji lekarskiej walka nie mogła być kontynuowana – zakończyła się remisem. Mamy jednak zapewnienie, że odbędzie się na ponownie na kolejnej gali, czyli Fame MMA 14.

Kolejne dwie walki również zakończyły się przed trzecią rundą. Arab został znokautowany przez Piotra Szeligę, natomiast Ponczek został znokautowany przez Dawida Malczyńskiego. Dawid jeszcze do niedawna był w posiadaniu pasa Fame MMA w wadze półśredniej. Niestety, po przegranej z Adrianem Polakiem stracił go. Jednakże na tej gali podniósł się i możliwe, że zobaczymy go wkrótce w walce o pas.

Robert Pasut vs Japczan

W kolejnej walce mogliśmy zobaczyć Roberta Pasuta i Japczana. Robert po niedawnym dołku i problemach związanymi z działalnością w Internecie i na Youtubie, podniósł się i wygrał w pierwszej rundzie z Japczanem. Był to jego debiut, ale myślę, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w oktagonie.

Linkimaster vs WayOfBlonde

Walka kobiet zapowiadała się bardzo ciekawie. Linkimaster stanęła w oktagonie, by bronić pas Fame MMA. Udało się jej tego dokonać i nadal jest w posiadaniu pasa. Jest wielce prawdopodobne, że w niedługim czasie zobaczymy ją w oktagonie z Anielą Bogusz, która jest mistrzynią w federacji HIGH LEAGUE. Ale o tym dowiemy się wkrótce. Mam nadzieję, że federacje dojdą do porozumienia i będziemy mogli zobaczyć taką walkę. Prawda jest jednak taka, że trudno jednoznacznie ocenić, czy faktycznie Marta Linkiewicz powinna wygrać tą walkę. Oglądając ją, wiele osób bardziej stawiałoby na remis, niż jej przewagę w oktagonie.

Adrian Polak vs Amadeusz Ferrari

Walka Ferrariego i Polaka budziła najwięcej kontrowersji i szumu medialnego. Na pewno nikt nie mógł się doczekać starcia tych dwóch zawodników. Niestety, do walki prawie nie doszło, gdyż Amadeusz doznał kontuzji. Zostały jednak zmienione warunki starcia i koniec końców doszło do tego pojedynku. Wyszli oni w meksykańskich rękawicach i walczyli 3 rundy po 2 minuty. Walka była bardzo wyrównana i po nie jednogłośnej decyzji sędziów zwyciężył Adrian Polak.

Zobaczymy jednak ich starcie na kolejnej edycji Fame MMA. Będzie to pojedynek w formule MMA. Prawdę mówiąc, oczekiwałem od tej walki czegoś więcej. W końcu, podczas konferencji obaj panowie robili – co już wspomniałem – dużo szumu. Finalnie walka była nudna, nijaka i bardziej wyglądała jak bijatyka pod szkołą, niż rywalizacja po wielu godzinach spędzonych podczas trenowania. Nie tędy droga panowie.

Main i Co-main event

Co-main event Fame MMA 13 zaskoczył wszystkich. Walka Popka i Normana musiała zostać przerwana po kilkunastu sekundach przez kontuzję, której doznał Popek, po jednym ze swoich ataków. Uszkodził on rękę i dalszy pojedynek nie mógł być kontynuowany. Zwycięzcą został Norman Parke.

I tu największe zaskoczenie i największa nuda. Main event Fame MA 13 nie był szczególnie medialny. Nitro jest jednym z najpopularniejszych streamerów na platformie YouTube. Niejednokrotnie, podczas konferencji czy podczas F2F, wbijał szpilki Unboxallowi. Wydawało się, że bez problemu wygra walkę. I tu ciekawostka. Jego przeciwnik dominował od pierwszej minuty. Nitrozyniakowi brakowało tlenu już w pierwszej rundzie, co wykorzystał Unboxall. Po serii ciosów z jednej i drugiej strony zwyciężył Unboxall. Finalnie, było to dość zabawne. Jeden nie miał siły by walczyć i zdecydowanie nie był przygotowany kondycyjnie. Drugi z kolei nie miał „mocy” w rękach, by solidnym uderzeniem powalić rywala. Czy tak powinien wyglądać main event Fame MMA 13? Nie sądzę.

Samochód na gali FAME MMA 13

FAME MMA 13 - podsumowanie. Jak przebiegały walki? 29

Zaskoczeniem dla wszystkich był pomysł włodarzy Fame MMA. Dla zwycięzcy walki, która wywoła największy szum był do wygrania samochód. Był on przygotowany przez YouTubera Buddę. Po zakończeniu wszystkich walk, federacja wybrała dwóch zawodników, którzy ich zdaniem powinni wygrać samochód. Adrian Polak i Robert Pasut byli tymi szczęśliwcami. Decyzją publiczności powinien wygrać ten drugi i tak też się stało. Robert Pasut został właścicielem samochodu.

Czy była to ciekawa gala, która wzbudziła wiele pozytywnych emocji i wrażeń? Nie sądzę. Niestety, podczas Fame MMA 13 wiało nudą, a wiele pojedynków wręcz irytowało. Szczególnie mam na myśli main event Fame MMA 13. Następna gala Fame MMA odbędzie się już w maju, w Tauron Arenie w Krakowie 14 Maja.

