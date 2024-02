G-SHOCK GPR-H1000 Rangeman. Co nowego oferuje zegarek?

Jeśli zależy Ci na zegarku, który będzie działał niezależnie od tego, w jak trudnych warunkach naturalnych się znajdziesz, powinieneś sprawdzić G-SHOCK GPR-H1000 Rangeman. To taki Hulk w świecie zegarków.

G-SHOCK GPR-H1000 Rangeman

Nie tak dawno pisałem o G-SHOCK’u przygotowanym z okazji Roku Smoka. Teraz z kolei popularna marka prezentuje bardzo wytrzymały sprzęt dla najbardziej wymagających użytkowników. G-SHOCK GPR-H1000 posiada czujnik tętna oraz funkcję GPS. Wszystko po to, aby nie zawieść nas podczas ekstremalnych sytuacji. Oczywiście, wytrzymałość to nie jedyny atut tego modelu. Jest ich znacznie więcej.

G-SHOCK GPR-H1000 Rangeman

G-SHOCK GPR-H1000 Rangeman. Czym cechuje się ten zegarek?

Model ten jest przeznaczony do osób, które często mają styczność z trudnymi warunkami naturalnymi. Oprócz wspomnianym już GPS oraz czujniku tętna mamy do dyspozycji akcelerometr, który pomaga nam śledzić aktywność. Mowa między innymi o liczbie wykonanych kroków. Na tym nie koniec. W zegarku ulokowano żyroskop, który pomaga nam w precyzyjnej kalibracji kompasu. G-SHOCK GPR-H1000 Rangeman został wyposażony w tak zwany triple sensor. Co to takiego? Dzięki niemu mamy kompas, wysokościomierz, barometr oraz termometr. Rzecz jasna, zegarek jest odporny na kurz i błoto ale to chyba nikogo nie dziwi, prawda?

Zegarek mierzy poziom tlenu we krwi, nasze tętno oraz kierunek, w którym się udajemy. Funkcje pomiarowe mają nas wspierać podczas aktywności terenowej. Jeśli uprawiamy trekking, będziemy widzieli jakie mamy tętno, jaką odległość przebyliśmy, jaka jest aktualna wysokość nad poziomem morza. To nie wszystkie funkcje, jakie oferuje ten model. Mamy również możliwość sprawdzenia prędkości wchodzenia i schodzenia oraz śledzenia własnych parametrów fizycznych.

G-SHOCK GPR-H1000 Rangeman G-SHOCK GPR-H1000 Rangeman

Ile kosztuje G-SHOCK GPR-H1000 Rangeman?

Wszystko zależy od sklepu, w jakim będziemy chcieli zakupić ten zegarek. Tak czy inaczej, jego cena oscyluje w okolicach 2800 zł. Można wybrać dwie wersje kolorystyczne – żółtą oraz czarną. Dodam jeszcze, że model ten jest kompatybilny zarówno z Androidem jak i iOS, ma wodoszczelność na poziomie 20 bar, koperta została wykonana z tworzywa sztucznego, a pasek zapinany jest na sprzączkę. Szerokość koperty wynosi 53 mm, natomiast jej grubość 20 mm. Maksymalny obwód – mam tu na myśli kopertę z paskiem wynosi 21 cm. Waga zegarka wynosi 92 g. Oczywiście, ekran jest podświetlany. Chroni go szkło mineralne.

Ciekawe funkcje? Jak już wspominałem, zegarek może łączyć się z naszym smartfonem za pomocą technologii Bluetooth. Mierzy kroki, kalorie, może monitorować sen, a także istnieje możliwość, aby powiadomił nas o przychodzącym połączeniu oraz innych powiadomieniach takich jak między innymi SMS-y. Co ciekawe, producent wyposażył go również w funkcję pozwalającą nam na tak zwany trening oddechowy, który pomaga w zrelaksowaniu organizmu. Więcej informacji znajdziecie odwiedzajac stronę Casio.