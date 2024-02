G-Shock zaprezentował sportowy zegarek z okazji Roku Smoka!

Azja świętuje chiński Rok Smoka, który rozpocznie się już niebawem, 10 lutego. W związku z tym G-Shock zaprezentował sportowy zegarek, specjalnie zmodyfikowany model MTG-B3000CXD-9AER, który jest nie tylko odporny na uszkodzenia, ale zwraca na siebie uwagę połączeniem złota i czerni.

G-Shock MTG-B3000CXD-9AER. Sportowy zegarek przygotowany z okazji chińskiego Roku Smoka.

Co ma przynieść nowy Rok Smoka? Według chińskiego horoskopu dowiadujemy się, że będzie to czas spokoju, ładu i bezpieczeństwa. Oby Azjaci mieli rację. A przy okazji marka G-Shock chce nas zainteresować zegarkiem. Jakim? Bardzo efektownym pod kątem wizualnym i efektywnym jeśli chodzi o odporność na uszkodzenia. Mowa modelu MTG-B3000CXD-9A “Golden Armor Divine Dragon”, który jak sama nazwa mówi, cechuje przede wszystkim złoto i czerń. To oczywiście nie koniec ciekawostek, jakie oferuje ten czasomierz.

Sportowy zegarek G-Shock Golden Armor Divine Dragon

Czym cechuje się najnowszy model G-Shoch przygotowany na chiński Rok Smoka? Zacznijmy od kwestii wizualnych, gdyż charakterystycznych detali jest tutaj sporo. Przede wszystkim tarcza ma imitować skórę smoka, która jest pokryta łuskami. Z kolei pasek z żywicy posiada zaczep ze stali nierdzewnej. Warto zwrócić uwagę na dekiel, który posiada wygrawerowanego smoka. Zegarek otrzymujemy w czerwonym opakowaniu. Warto dodać, że etui zawiera bransoletę.

Sportowy zegarek G-Shock Golden Armor Divine Dragon wygląda na masywny, prawda? Faktycznie tak jest, ale w rzeczywistości tak naprawdę mamy do czynienia ze stosunkowo cienkim i lekkim modelem. Mowa o szerokości koperty 52 mm oraz grubości 12 mm. Oczywiście, jest odporny na wstrząsy, oferuje wodoszczelność do 200 metrów oraz ładowanie energią słoneczną. Klienci, którzy zdecydują się na ten model mogą również cieszyć się automatyczną regulacją czasu oraz łącznością ze smartfonem za pomocą technologii Bluetooth. Jeśli chodzi o funkcje dodatkowe, mamy do dyspozycji między innymi stoper, alarm, minutnik, oświetlenie LED oraz automatyczne wyświetlanie daty.

Ile kosztuje sportowy zegarek G-Shock MTG-B3000CXD-9A?

Wszystko zależy od miejsca, w którym będziemy mogli kupić ten model. Celuję w kwotę rzędu 4800 – 5500 zł. Nie jest tanio, to fakt, ale musicie przyznać, wygląda obłędnie i jak na tego typu produkty można uznać go za zegarek kolekcjonerski. Przynajmniej tak mi się wydaje.

