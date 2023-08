Jestem fanem zegarków, ale raczej nigdy nie byłem zwolennikiem tej popularnej marki. Do czasu, gdy zobaczyłem ten piękny G-Shock z powłoką jonową w srebrno-złotym kolorze. Wygląda obłędnie!

Mowa o modelu MTG-B3000D-1A9, który jest dostępny tylko w W.KRUK. Jest to model z linii MTG, a więc Metal Twisted G-SHOCK. Mamy więc wstrząsoodporną konstrukcję oraz elegancki styl, a więc będziemy mogli go ubrać w przypadku bardziej formalnych okazji. Chociaż, czy G-Shock pasuje do tego typu stylizacji? Musicie sami odpowiedzieć na to pytanie. Tak czy inaczej, srebrna połowa oraz złote akcenty sprawiają, że zegarek wygląda elegancko ale oczywiście utrzymuje swój sportowy styl. Może nie tak mocno jak ten zegarek G-SHOCK, ale jednak.

Piękny G-SHOCK MTG-B3000D-1A9.

Pozostając przy temacie “niezniszczalności” G-SHOCK-a, warto wspomnieć, że mamy do czynienia z obudową wzmocnioną włóknem węglowym. Dodatkowo mamy ramkę ze stali nierdzewnej. Niektóre elementy zostały szczotkowane. Wszystko po to, by nadać wyjątkową strukturę. Oczywiście, szkiełko jest odporne na zarysowania, bowiem wykonano je z szafiru. Dodatkowo wyposażono je w wewnętrzną powłokę antyrefleksyjną.

To nie tylko piękny G-SHOCK. To także zaawansowany technologicznie zegarek. O wytrzymałości nawet nie wspominam!

Zacznijmy od tego, że pomimo, że modele te są znane z dość sporych rozmiarów, prezentowany model ma jedynie 12,1 mm grubości od ramki do dekla. Co ciekawe, możemy sprawnie wymienić pasek za sprawą specjalnego projektu mocowania. Kolejna rzecz, o której należy wspomnieć – bateria jest zasilana energią słoneczną TOUGH SOLAR. Z kolei technologia Bluetooth Smart ma wspierać synchronizację czasu zegarka z naszym smartfonem. Aha – klasa wodoszczelności w tym wypadku to 20 bar. To oznacza wodoszczelność na poziomie 200 metrów. I nie, nie chodzi o to, że możecie wpłynąć na taką głębokość. Chodzi o określenie nacisku cieczy na powierzchnię. Dobrze ten temat opisuje Zibi.pl.

Piękny G-SHOCK MTG-B3000D-1A9.

Ile kosztuje G-SHOCK MTG-B3000D-1A9ER?

Przede wszystkim warto przypomnieć – jest on dostępny tylko w salonach W.KRUK. Kolejna rzecz, skoro mamy włókno węglowe, szczotkowaną stal nierdzewną oraz szkło szafirowe i efektowny, dwukolorowy design, taki zegarek będzie kosztował swoje. Jak obstawiacie? Pewnie i tak nie zgadniecie, dlatego od razu napiszę. Dokładnie 5000 zł. Tyle kosztuje to dzieło marki G-SHOCK. Dodam tylko, że W.KRUK oferuje darmową dostawę i grawer gratis, jeśli macie ochotę.