Ogromna liczba miłośników tańszych flagowców czeka na ten moment i wszystko wskazuje na to, że Samsung sam się wygadał. Galaxy S24 FE jest w drodze, przynajmniej tak sugeruje strona wsparcia producenta.

Budżetowy Galaxy S24 FE jest w drodze?

Samsung wypuszczając budżetową wersję swojego flagowego smartfona, zrobił szał na rynku. Wersja Fan Edition spotkała się z pozytywnym odbiorem, a fani marki z niecierpliwością czekali na jego kolejne odsłony. Samsung Galaxy S24 zadebiutował na początku tego roku i od tamtej pory rynek czeka na jego wersję FE.

S24 FE jest w drodze? Samsung się wygadał! Fot. Samsung Galaxy S24 Ultra 1 TB, MenWorld.

Premiera Samsunga Galaxy S24 FE jest naprawdę mocno wyczekiwana, zwłaszcza że poprzednia generacja, czyli S23 FE kręcił naprawdę dobre liczby sprzedażowe. Kto by nie chciał kupić smartfona z flagową specyfikacją w rozsądnej cenie? Grono odbiorców jest naprawdę spore, dlatego też rynek czeka na zapowiedź tegorocznego modelu. Wygląda na to, że to sam Samsung nie wytrzymał ciśnienia i zdradził, że Galaxy S24 FE jest w drodze.

„Rodzina” Galaxy S24. Wkrótce dołączy do niej model FE? Fot. MenWorld.pl

Samsung „puścił parę z ust”

Na oficjalnej stronie Samsunga pojawiły się informacje, na które czekali wszyscy i wydaje się, że udostępnienie ich było zwykłym błędem i przypadkiem (albo zamierzoną taktyką). Do tej pory nie dostaliśmy żadnego oficjalnego potwierdzenia prac nad budżetowym modelem Galaxy S24, jednak na stronie francuskiej stronie wsparcia południowokoreańskiego producenta pojawił się model o numerze SM-S721B/DS.

Galaxy S24 FE jest w drodze! Samsung sam się wygadał

Samsung SM-S721B/DS to według wcześniejszych przecieków właśnie kodowa nazwa Galaxy S24 FE. Oczywiście strona działała przez krótką chwilę i została zdjęta, jednak jest ona dowodem, że prace nad modelem Fan Edition Galaxy S24 trwają i jego premiera nastąpi w kolejnych miesiącach.

Smartfon rzekomo ma pracować procesorze Exynos 2400 lub Snapdragon 8 Gen 3 – obie te jednostki mają oferować porównywalną wydajność, co flagowe modele z rodziny S24. Na pokładzie ma znaleźć się Android 14 z nakładką One UI 6.1.1, a także aparat 50 Mpix z podobnymi sensorami, co w podstawowych wersjach z serii. Galaxy S24 FE według przecieków ma mieć także ekran o przekątnej 6,65-cala o smuklejszych i cieńszych ramkach niż poprzednik. Konsumenci będą mieć do wyboru cztery kolory: żółty, jasnozielony, szary i jasnoniebieski.

Źródło: opr. wł./WCCFTech