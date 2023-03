Gamingowa klawiatura MSI, którą musisz mieć. Jest inna niż wszystkie!

Czy gamingowa klawiatura MSI może być wyjątkowa? Owszem! Takim modelem jest VIGOR GK71 SONIC, która została wyposażona w autorskie przełączniki SONIC BLUE. Czy nowa wersja modelu zawojuje rynek?

MSI wprowadza nową wersję popularnego modelu klawiatury

MSI to dobrze wszystkim znana marka, która w swojej ofercie posiada wiele urządzeń skierowanych do grona graczy. Tym razem zaprezentowano nową wersję popularnej klawiatury VIGOR GK71 SONIC, która wcześniej była dostępna tylko i wyłącznie z czerwonymi przełącznikami. Nowa gamingowa klawiatura MSI VIGOR GK71 SONIC BLUE SWITCHES, jak sama nazwa mówi, została wyposażona w niebieskie przełączniki.

Przeczytaj także: Gdyby tak rzucić wszystko i postawić na zestaw Logitecha?

Autorskie przełączniki, które zostały zastosowane w najnowszej wersji popularnej klawiatury to mechaniczne przełączniki Sonic Blue. Są to jedne z najlżejszych przełączników na świecie, a dzięki krótkiemu czasowi reakcji i niskiemu oporowi podczas naciśnięcia każdego z klawiszy, podczas korzystania z tego modelu, będziemy mieć przewagę nad każdym przeciwnikiem. Gamingowa klawiatura MSI VIGOR GK71 SONIC BLUE SWITCHES posiada nasadki ClearCaps, które jeszcze bardziej uwydatniają oświetlenie RGB, dotykowe klawisze multimedialne oraz dwudotykowe pokrętło głośności.

W nowej wersji popularnego modelu klawiatury gamingowej MSI wykorzystano autorskie przełączniki mechaniczne Sonic Blue.

Gamingnowa klawiatura MSI VIGOR GK71 SONIC BLUE SWITCHES jest wyjątkowa. Dlaczego?

Producent podczas projektowania klawiatury MSI VIGOR GK71 SONIC BLUE SWITCHES postawił na wszystko, co jest potrzebne w osiągnięciu ostatecznego triumfu. Znajdziemy tutaj podkładkę pod nadgarstki z zapamiętującej kształt pianki, dzięki czemu podczas rozgrywki będziemy czuć się komfortowo. Największą przewagą są jednak przełączniki MSI Sonic Blue. Są to autorskie przełączniki mechaniczne, które gwarantują jak najszybszą reakcję, nie wymagają dużej siły nacisku (45gf) i oferują wyraźnie wyczuwalny moment aktywacji. Co więcej, gamingowa klawiatura MSI minimalizuje zmęczenie palców i pozytywnie wpływa na ergonomię podczas grania.

Obudowa klawiatury MSI VIGOR GK71 SONIC BLUE SWITCHES została wykonana z wytrzymałego stopu aluminium klasy lotniczej, dzięki czemu mamy do czynienia z wytrzymałym i niezawodnym urządzeniem. Model ten wyposażono w funkcję Hybrid 6+N key rollover i 100-procentowy anti-ghosting. Multimedialne klawisze oraz pokrętło głośności z systemem dual touch tylko zwiększa funkcjonalność tej klawiatury. Prowadnica kabli w kształcie litery”X” sprawia, że przewód nie będzie się ciągnął i rozciągał, co wpłynie na jego wydłużoną żywotność.

Model został wyceniony na 579 złotych.

Klawiatura MSI VIGOR GK71 SONIC BLUE SWITCHES, którą musisz mieć. Jest inna niż wszystkie!

Źródło: info. pr. MSI