W związku z atakiem Rosji na Ukrainę m.in. Apple i Google zdecydowały się na wycofanie swoich usług z Federacji Rosyjskiej. Rosjanie nie mają więc możliwości korzystania z usług płatniczych tych gigantów. Okazuje się jednak, że istnieje rosyjska odpowiedź – Gazprom Pay.

Giganci wycofują się z Rosji. Rodzime firmy reagują

Sankcje nałożone na Rosjan w związku z napaścią na Ukrainę mocno utrudniają życie obywatelom Federacji Rosyjskiej. Najwięksi giganci technologiczni wycofali się lub powoli wycofują się z tamtejszego rynku. Rosjanie masowo wykupują smartfony, które powoli stają się towarem luksusowym.

Przeczytaj także: Na szczecińskim lotnisku stoi porzucony Boeing 737-800

Nie tylko urządzenia elektroniczne są niedostępne w Rosji. To samo dzieje się w przypadku wszelkiego rodzaju usług i w tym przypadku mówimy o Apple Pay i Google Pay. Te usługi płatnicze zostały wyłączone w tym kraju, co no nie pozwala na płacenie za zakupy przy pomocy smartfonów. Rosjanie znaleźli jednak alternatywne rozwiązanie w postaci Gazprom Pay.

Gazprom Pay to rosyjska odpowiedź na Apple Pay i Google Pay 27

Gazprom Pay alternatywną opcją dla Google Pay i Apple Pay

Gazprombank to przedsiębiorstwo kontrolowane przez Gazprom. 22 marca na rynek została wprowadzona nowa usługa Gazprom Pay. Ma ona działać z dowolną kartą bankową, która wykorzystywana jest do płacenia za zakupy online przy pomocy specjalnego. Trudno więc nazwać to dobrą alternatywą dla Google Pay i Apple Pay. Z czasem może jednak się w nią przekształcić.

Nie wiadomo jakie sklepy będą przyjmowały płatność Gazprom Pay, jednak z czasem lista ta będzie się powiększać. Usługa zachęca użytkowników cashbackiem w wysokości do 5 proc. Nowa usługa płatnicza będzie jednak dostępna jedynie w Rosji, więc Rosjanie nie będą mogli wykorzystywać jej do płacenia za zagraniczne zamówienia, czego obecnie nie mogą robić.

Źródło: Cryptonews