Gdzie oglądać mecz Pogoń vs Gent? Czy Portowcy zaskoczą wszystkich?

Szanse drużyny ze Szczecina do fazy grupowej Ligi Konferencji UEFA nie są zbyt duże. Polska drużyna musiałaby odrobić 5 goli straty, co nie wydaje się możliwe. Być może Portowcy zaskoczą piłkarski świat? Gdzie oglądać spotkanie Pogoń vs Gent? O której początek spotkania?

Blamaż w Belgii

Wszystko, co miało pójść źle w Belgii dla Pogoni Szczecin, poszło wręcz tragicznie. Przed pierwszym meczem otwarcie mówiło się, że Portowcy nie są faworytem tego spotkania i raczej byli skazywani na porażkę. Niestety, rzeczywistość okazała się brutalniejsza, niż zakładaliśmy.

KAA Gent zdemolowało Pogoń Szczecin aż 5 do 0. Festiwal błędów, niezrozumiałych decyzji i po prostu wyższy poziomi piłkarski byłby aż nadto widoczne. Portowcy przegrali z kretesem i wszystko na to wskazuje, że dziś zagrają swój ostatni mecz w eliminacjach do europejskich pucharów. A może jednak napiszą kawał wielkiej historii? Gdzie oglądać mecz Pogoń vs Gent?

Pogoń w Belgii została zdeklasowana. Portowcy przegrali aż 5:0. Czy uratują honor w Szczecinie?

Gdzie oglądać mecz Pogoń vs Gent?

Awans dla Pogoni Szczecin jest raczej w strefie marzeń, ponieważ strzelenie pięciu czy sześciu bramek regularnemu bywalcowi europejskich rozgrywek jest niezwykle trudne, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby uratować honor i wygrać w Szczecinie. Czy to spotkanie potoczy się po myśli Portowców?

Gdzie oglądać mecz Pogoń vs Gent? Źródło: Twitter @PogońSzczecin

Gdzie oglądać mecz Pogoń vs Gent? Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00 i będzie transmitowane na stornie internetowej TVP Sport. Mecz możecie obejrzeć pod tym linkiem.

