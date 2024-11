Za oknem pojawiają się pierwsze opady śniegu. Marzysz o ciepłym miejscu, rajskiej plaży i drinkach? Domyślam się, że tak, skoro czytasz ten tekst. Mało tego, zapewne zastanawiasz się gdzie podróżować zimą, by zaznać promieni słońca, prawda? Oto cztery ciepłe kierunki wakacyjne, które sprawią, że chociaż na chwilę zapomnisz o pogodzie, która nas otacza.

Gdzie podróżować zimą? Oto 4 ciepłe kierunki wakacyjne.

Nie każdy lubi jesień i zimę. Wiele osób szuka w tym czasie miejsca, które chociaż na chwilę przeniesie ich tam, gdzie pora roku jest znacznie „przyjemniejsza”. Sam miałem okazję wygrzewać się niedawno na egipskich plażach przy 30 stopniach Celsjusza, gdzie w Polsce temperatura oscylowała w okolicach 5 stopni Celsjusza. Jeśli masz już dość deszczu czy śniegu, warto rozważyć wyjazd. Fakt, nie będzie to tania wycieczka, gdyż ciepło jest głównie w egzotycznych miejscach, aczkolwiek biuro podróży Join UP! Polska sugeruje, że wystarczą cztery godziny samolotem, by zaznać ciepła. I wcale nie będzie drogo!

Gdzie podróżować zimą? Cztery kierunki, które Cię zainteresują

Zacznijmy od egzotyki. Wspomniane biuro podróży podesłało mi pomysł, gdzie udać się na wakacje zimą. Nie jest to łatwe, gdyż europejskie kierunki nie oferują nam takiej pogody, jakiej moglibyśmy oczekiwać. Fakt, udało mi się w ubiegłym tygodniu zaznać trochę promieni słońca podczas weekendu w Barcelonie, jednak nie są to temperatury takie, jak przykładowo w Zanzibarze, Sri Lance czy na Dominikanie. To właśnie te trzy kierunki oferują nam nie tylko rajską pogodę, ale również ciekawe przygody. Jeśli nie chcecie lecieć tak daleko i macie ograniczony budżet, sugeruję celować w Egipt. Tam jest zawsze ciepło. Mniej lub bardziej, ale pustynia powoduje, że zdecydowanie wrócicie z podróży zadowoleni.

Wiemy już, że jeśli chcecie lecieć na wakacje zimą, warto odwiedzić między innymi takie miejsca jak:

Dominikana

Sri Lanka

Zanzibar

Egipt

Przyjrzyjmy się bliżej temu, co oferuje wspomniane biuro podróży Join UP! Polska. Zanim jednak sprawdzimy to, jakie hotele są dostępne w ramach oferty, kilka słów dla tych, którzy nie byli jeszcze na wycieczkach typu „All Inclusive”. Przede wszystkim nie musicie się martwić o barierę językową. Na miejscu będzie czekać polskojęzyczny rezydent, który pojawi się zarówno na lotnisku, jak i w hotelu, gdzie odbywa się spotkanie informacyjne, podczas którego otrzymujemy wskazówki dotyczące pobytu oraz wycieczek fakultatywnych. Warto dodać również, że biuro podróży gwarantuje transfer busem – mam na myśli podróż z lotniska, jak i podczas zwiedzania.

Zimowa oferta wakacyjna. Gdzie jest ciepło?

Gdzie lecieć na wakacje, gdy w Polsce jest zima? Wszystko zależy od naszego budżetu, chęci do podróżowania samolotem i zainteresowań. Przyjrzyjmy się bliżej czterem kierunkom, które proponuje biuro podróży Join UP! Polska. Czy znajdziemy odpowiedź na pytanie gdzie podróżować zimą?

Egipt

Najbliższy kierunek to Egipt. Lecimy tam z Warszawy około cztery godziny, co jest ważne dla osób nie przepadających za lataniem. Co tu dużo pisać – jest to klasyka, jeśli chodzi o wakacje zimą. Możemy tam nie tylko się opalać, pływać w morzu podziwiając rafę koralową, a także zwiedzać egipskie zabytki, których jest wiele, jednak pamiętajcie o tym, że jeśli wybierzecie Sharm el Sheikh, ta ostatnia rozrywka będzie utrudniona. Dlaczego? Sharm i Kair dzieli około 600 kilometrów, co przekłada się na całodniową wycieczkę, a nie każdy lubi spędzać wiele godzin w autobusie.

Warto również pamiętać o tym, że jeśli celujecie w Sharm el Sheikh i nie będzie jeździli dalej niż kurort i stare miasto, nie musicie kupować wizy. W innych przypadkach należy doliczyć koszt dodatkowy wynoszący 20 dolarów od osoby. Wizę kupujesz na lotnisku. Dużym atutem każdej egipskiej lokalizacji jest to, że czekają na nas piękne plaże, chociaż sugeruję zabranie specjalnych butów, gdyż nie są w stu procentach piaszczyste. Dodatkowo sugeruję wziąć ze sobą okulary i rurkę do nurkowania, gdyż ryby i rafa wyglądają rewelacyjnie. Warto odwiedzić miasta, a w okresie zimowym, gdy w Egipcie jest przyjemne 25 – 30 stopni Celsjusza, można udać się do Luxoru. Odległość? Trzysta kilometrów z Hurghady. Z Sharm nie ma szans, gdyż te miejsca dzieli 1100 kilometrów.

Zanzibar

Przechodzimy do prawdziwej egzotyki. To tak zwana „wyspa przypraw”, która cechuje się krystalicznie czystą wodą Oceanu Indyjskiego czy rafami koralowymi. Co ciekawe, będąc w Zanzibarze możemy wybrać się na nurkowanie, zwiedzanie Stone Town czy Znikającej Wyspy, a także wizytę w Zatoce Delfinów. Na tym, rzecz jasna, nie koniec. Możemy udać się na safari w rezerwacie Selous, bądź wybrać coś dla „ambitnych” podróżników – Royal Safari do Ngorongoro i Kilimanjaro.

Jeśli chodzi o hotele, możemy wybierać pośród cztero- i pięciogwiazdkowych resortów. Przykłady? Oferta Join UP! Polska to między innymi Mandarin Resort Zanzibar 4*, Royal Mandarin Resort and Spa 5*, który oferuje ofertę Ultra All Inclusive (napoje dostępne 24h), AHG Waridi Beach Resort & Spa 4* i The One Resort Zanzibar 4*. Dodam jeszcze, że samolot startuje z Warszawy i Katowic. Lot trwa około 10 godzin. Możemy zabrać bagaże 23 kg + 8 kg, a na pokładzie będzie czekał na nas jeden posiłek.

Dominikana

Przechodzimy do miejsca, które jest obiektem westchnień wielu podróżników. Wszystko to zasługa przede wszystkim malowniczych wysp, tropikalnych lasów, a także krystalicznej wody Karaibów. Mało tego, możemy odwiedzić pasma górskie, takie jak Kordyliera Centralna czy Park Narodowy Los Haitises. Co by nie mówić, Dominikana to miejsce, które warto odwiedzić chociaż ras w życiu.

Biuro podróży Join UP! Polska może nas zabrać do kurortów dla par, jak i dla rodzin. Mało tego, niektóre mają nawet pola golfowe czy kasyna! Przykłady? Catalonia Bavaro Beach, Golf & Casino Resort 5*, Royalton Chic Punta Cana 5* oraz Hideaway At Royalton Punta Cana 5*, które czekają głównie na dorosłych bez dzieci. Są również takie kurorty jak Royalton Punta Cana 5* i Royalton Bavaro 5*, które za sprawą licznych atrakcji będą idealnym wyborem dla rodzin. Jeśli chodzi o lot, możemy startować z Warszawy, albo Katowic. Lot trwa około 10 godzin i 30 minut. Możemy zabrać ze sobą bagaże 20 kg i 7 kg, a na pokładzie samolotu czekają na nas dwa posiłki.

Sri Lanka

Pozostaje jeszcze jeden bardzo ciekawy kierunek, jaki oferuje biuro podróży Join UP! Polska. Jest to Sri Lanka, która kusi między innymi piaszczystymi plażami, rafami koralowymi, lazurowym oceanem czy efektownymi wodospadami. Dodajmy do tego dziką faunę, zielone plantacje herbaty na wzgórzach czy tropikalne lasy i cóż, zyskujemy chyba raj na plaży, prawda? Warto wspomnieć, że Sri Lanka „oferuje” wiele fanom zwiedzania. Mam na myśli skalną twierdzę Sigiriya, starożytne miasto Anuradhapura czy XII-wieczną stolicę Polonnaruwa.

Co z hotelami? Możemy wybrać między innymi Anantaya Passikudah 5*, który sprawdzi się, jeśli lubicie snorkeling, nurkowanie i podziwianie czystej wody. Araliya Beach Resort 5* ma wiele basenów, natomiast Anantara Kalutara Resort 5* spodoba się fanom wellness. Jeśli chcesz udać się na Sri Lankę z rodziną, dobrym wyborem będzie Citrus Waskaduwa 5*.