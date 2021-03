GeForce RTX 3070 Ti i GeFroce RTX 3080 Ti – premiera tuż za rogiem?

Świat hardware wyczekuje nowych kart graficznych z serii GeFroce RTX 3000. Według najnowszych plotek GPU GeForce RTX 3070 Ti i RTX 3080 Ti mogą pojawić się na przestrzeni dwóch następnych tygodni. Co wiemy na temat tych kart graficznych?

Premiera tuż, tuż. Kiedy możemy spodziewać się nowych GPU?

Według najnowszych informacji, które pojawiły się w sieci zarówno karta GeForce RTX 3070 Ti, jak i GeFroce RTX 3080 Ti pojawią się jeszcze przed wakacjami. To co wiemy na pewno, to fakt, że producent wyposaży je w mechanizm blokujący kopanie kryptowalut Etherum. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie ono skuteczniejsze, ponieważ obecne już zostało ominięte przez moderów. Sama Nvidia dała również możliwość wyłączenia blokady w udostępnionym sterowniku. Przecieki mówią, że nowe sterowniki dla karty Ti nie będą działać z wyłączonym ogranicznikiem. Celem takiego zabiegu jest zapobieganie korzystania z karty osobom, które ominęły blokadę.

GeForce RTX 3080 Ti zostanie wyposażona w technologię blokującą kopanie wirtualnej waluty. Render wykonany przez Dave’a Goetscha.

GeForce RTX 3070 Ti – co wiemy o karcie?

Model GeForce RTX 3070 Ti ma pracować na procesorze GA102-225, który wspierany będzie przez 12 GB pamięci GDDR6X. Konstrukcja będzie wykorzystywała układ Ampere. Informacje te są jednak jak na razie domysłami, a jedyne co jest w miarę pewne to data premiery karty – przewiduje się, że pojawi się ona na sklepowych półkach w połowie kwietnia. Zakaz publikacji jakichkolwiek danych i testów nałożony przez Nvidia na osoby, które dostały pierwsze egzemplarze trwa do 1 kwietnia.

Jak prezentować się będzie model GeFroce RTX 3080 Ti?

Z kolei karta graficzna GeFroce RTX 3080 Ti pracować będzie na procesorze GA104-400 GPU. Na pokładzie znajdziemy 6144 rdzeni CUDA, a w kwestii pamięci RAM przecieki sugerują, że będziemy mieć do czynienia 8 GB pamięci GDDR6X. Nie znamy jednak szczegółowych danych na temat rdzeni czy taktowania. Mówi się, że karta zadebiutuje w połowie maja.

Na wszelkie informacje trzeba patrzeć z przymrużeniem oka. Nvidia nie podała oficjalnych specyfikacji obu kart GeForce RTX 3070 Ti i GeFroce RTX 3080 Ti.