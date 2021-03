GeForce RTX 3080 Ti będzie blokowała kopanie kryptowalut?

Kryptowaluty w dalszym ciągu są niezwykle popularne i utrzymują swoją wartość. Do kopania wirtualnej waluty potrzebne są wydajne podzespoły komputerowe. Najbardziej cierpią na tym gracze, którzy mają ograniczony dostęp do m.in. kart graficznych. Nvidia postanowiła zrobić coś z tym faktem i prawdopodobnie karta GeForce RTX 3080 Ti będzie posiadała blokadę do kopania kryptowalut.

Kopanie kyptowalut popularniejsze niż kiedykolwiek wcześniej

Bitcoin ma największą wartość w historii i rośnie ona z dnia na dzień. Obecnie 1 Bitcoin wart jest około 180 tysięcy złotych. Nic więc dziwnego, że co raz więcej osób zajmuje się kopaniem krytpowalut. Wpływa to przede wszystkim na dostępność kart graficznych na rynku.

Koparki kryptowalut potrzebują wydajnych kart graficznych.

Na całej tej sytuacji cierpią osoby, które chcą złożyć wydajny zestaw do pracy czy do gier. Z racji tego, że na półkach sklepowych zaczyna brakować kart graficznych, czas oczekiwania na GPU jest niezwykle długi. Co więc w takim przypadku mogą zrobić producenci kart graficznych? Zdaje się, że Nvidia znalazła rozwiązanie, które pojawi się w karcie RTX 3080 Ti.

GeForce RTX 3080 Ti nie dla koparek?

Według informacji podanych przez serwis VideoCardz, karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3080 Ti będzie wyposażona w mechanizm blokujący kopanie kryptyowalut Etherum. Technologia ta znalazła się w karcie RTX 3060. Przecieki na temat wyposażeniu karty RTX 3080 Ti podał użytkownik Twittera o nazwie kopite7kimi. Użytkownik ten już wcześniej podał informację dotyczącą specyfikacji Nvidia Ampere, która się potwierdziła, więc nie jest to osoba niezaznajomiona z tematem. System ten prawdopodobnie znajdzie się w karcie GeForce RTX 3070 Ti.

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti będzie posiadać układ GA102 GPU z 10240 rdzeniami CUDA. Model ma posiadać maksymalnie 12 GB pamięci GDRR6 (384-bit). Nvidia prawdopodobnie zaprezentuje model w kwietniu tego roku, jednak data ta może okazać się ruchoma, ponieważ producent już dwa razy zmieniał daty jej prezentacji.

GeForce RTX 3080 Ti prawdopodobnie zostanie wyposażona w technologię blokującą kopanie wirtualnej waluty. Render wykonany przez Dave’a Goetscha.

Wszystkie informacje, które podałem wyżej są domysłami. Należy traktować je z przymrużeniem oka.