Portowcy powalczą o awans do kolejnej rundy eliminacji, która przybliży ich do gry w fazie grupowej Ligi Konferencji UEFA. Tym razem zadanie nie będzie łatwe, ponieważ drużyna ze Szczecina zmierzy się z KAA Gent, ćwierćfinalistą poprzednich rozgrywek LKE. Gdzie oglądać mecz Gent vs Pogoń Szczecin? O której początek spotkania?

Arcytrudne zadanie Portowców

Z wszystkich czterech drużyn, które grają w eliminacjach do europejskich rozgrywek Pogoń Szczecin zdecydowanie trafiła najgorzej. Portowcy bowiem zmierzą się z belgijskim KAA Gent, które regularnie gra w Lidze Konferencji, Lidze Europy czy także Lidze Mistrzów. W zeszłym sezonie Belgowie doszli nawet do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA, gdzie po zażartej walce pełnej bramek odpali z triumfatorem rozgrywek, West Hamem United.

Przeczytaj także: Lewandowski odejdzie z Barcelony? “Ma przedstawić plan klubowi”

Czy Pogoń Szczecin ponownie wygra na wyjeździe, tak jak zrobiła to w Belfaście? Fot. Pogoń Szczecin @Twitter

Pogoń Szczecin będzie miała przed sobą bardzo trudne zadanie, ponieważ Gent to bardzo doświadczony przeciwnik, który jest zdecydowanym faworytem tego dwumeczu. W poprzedniej rundzie Portowcy wyraźnie przeważali na Linfield FC, jednak z belgijską drużyną będzie zdecydowanie trudniej. Gdzie za darmo oglądać mecz Gent vs Pogoń Szczecin?

Gent vs Pogoń Szczecin – gdzie oglądać mecz za darmo?

W poprzedniej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji UEFA Gent zmierzyło się ze słowacka drużyną MŠK Žilina. Belgowie w dwumeczu strzeliło aż 10 bramek (5:1, 2:5) i pewnie pokonało swojego przeciwnika! Czy Pogoń zdoła zaskoczyć drużynę prowadzoną przez Heina Vanhaezebroucka?

Gdzie oglądać mecz Gent vs Pogoń Szczczecin? Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:00 i będzie rozgrywane na Ghelamco Arena w Gendawie. Za darmo to spotkanie będziecie mogli oglądnąć na stronie internetowej TVP Sport. Transmisja odbędzie się pod tym linkiem.

Gent vs Pogoń Szczecin. Mecz za darmo oglądniesz tutaj! Fot. Pogoń Szczecin @Twitter

Źródło: opr.wł./TVP Sport, Zdjęcia: Twitter @Pogoń Szczecin