Ghost of Tsushima trafi na PC? Tak mówią przecieki!

Kolejna duża gra stworzona na konsole PlayStation dostanie port na PC? Sugeruje się, że Ghost of Tsushima trafi na PC. Nadzieje pecetowców są wielkie, ponieważ jest to jedna z najlepszych gier dostępnych na konsole japońskiego giganta.

Ghost of Tsushima trafi na PC? Tak sugerują plotki!

Sony otworzyło się na inne platformy, a dokładniej na komputery PC i od jakiegoś czasu na komputery trafiają największe tytuły, które wcześniej były zarezerwowane tylko i wyłącznie dla konsol PlayStation. Okazuje się, że najnowszym tytułem, który trafi na PC, może być Ghost of Tsushima. Tak przynajmniej sugerują najnowsze plotki z obozu Japończyków.

Fot. MenWorld

Jeszcze kilka lat temu nikt nie myślał o tym, że gry z serii God of War, Last of Us czy Horizon trafią na komputery PC. Sony jednak stwierdziło, że jest to dobry sposób nie tylko na dodatkowy zarobek, ale również na promocję swoich tytułów na innych platformach. Portfolio gier Japończyków na komputery regularnie się powiększa, a najnowsze plotki mówią, że Ghost of Tsushima trafi na PC.

Kiedy miałaby nastąpić premiera? Już niedługo!

Port gier Sony na komputery PC trwa zdecydowanie dłużej niż w przypadku ekskluzywnych gier od Microsoftu, jednak fakt, że w ogóle trafiają na inną platformę, jest już czymś wielkim. Najnowsze przecieki z obozu Japończyków sugerują, że Ghost of Tsushima trafi na PC. To dobra wiadomość, ponieważ jest to jedna z najlepszych gier, jakie trafiły na poprzednią generację konsol. Gra zadebiutowała w 2020 roku i była ostatnim tak dużym ekskluzywnym tytułem na PlayStation 4.

fot. MenWorld

Port gry na PlayStation 5 był kwestią czasu, jednak wiele wskazuje na to, że posiadacze komputerów PC również będą mogli zagrać w ten tytuł. Jak podaje Adrien Perea, informator, który przekazywał wiele rzetelnych informacji na temat Sony, twierdzi, że premiera Ghost of Tsushima na komputery PC nastąpi w 2023 roku!

Źródło: KitGuru