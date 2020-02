Google Pigweed, czyli nowy system operacyjny?

Google Pigweed jest znakiem towarowym, który zgłosił gigant do biura patentowego. Wszystko wskazuje na to, że jest to nowy system operacyjny nad którym pracuje przedsiębiorstwo z Kalifornii.

Pewien użytkownik Reddita Igatsa, który słynie z przekopywania historii zgłaszanych znaków towarowych zauważył, iż Google coś planuje. “Oprogramowanie do obsługi komputera” taką kategorię otrzymał Pigweed. Brzmi nieźle, prawda?

Czym może być Pigweed?

Otóż może to być nowa nazwa dla znanego Google Fuchsia. Jeśli nie wiecie co to jest, to już śpieszę z wytłumaczeniem. Fuchsia to powstający mobilny system operacyjny, który łączy funkcję Andorida z Chrome OS, lecz ostatnio było o nim dość cicho. Nazwa Fuchsia jest znakiem towarowym, który został złożony lata temu, dlatego też bardzo prawdopodobne jest to, iż Google zmieni nazwę z Fuchsia na właśnie Pigweed.

Wzmianka o Google Pigweed pojawiła się w proponowanej zmianie kodu, przed “Fuchsia”. W repozytorium kodu przeglądarki Chromium, zauważono odniesienie do “projektu Pigweed”.

Google Pigweed

Co oznacza Google Pigweed?

Pigweed niestety, bądź stety ma więcej znaczeń, niż moglibyśmy się spodziewać. Oznacza on między innymi rodzaj rośliny, a dokładniej roślinę o nazwie “szarłat”. Idąc dalej tym tropem, szarłat to roślina, którą należy do rodziny szarłatowatych, która obejmuje około 100 gatunków na całym świecie. Patrząc na to, że Android swoje modele określa słodkościami (Pie, Oreo itd.) to może Google uznało, że nie będzie “kraść” pomysłu, lecz pójdzie w inną stronę. Czy tak naprawdę wyglądał proces wymyślania nazwy dla systemu? Tego nie wie nikt, poza samym Google, lecz może nam to z czasem zdradzi.

Niestety są to wszystkie informacje, które są dostępne na ten moment. Jeśli pojawią się kolejne, nowe wiadomości, to nie omieszkamy o nich napisać.

Źródło: techradar.com