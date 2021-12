Google zapowiedziało Android 12 Go do słabszych smartfonów!

Najnowsza wersja Androida pojawiła się na telefonach kilka tygodni temu. Nie każdy smartfon jest jednak odpowiednio do niego przystosowany. Dlatego też Google postanowiło stworzyć wersję systemu, która będzie przyjazna dla niedrogich urządzeń o słabszej specyfikacji. Oto Android 12 Go.

Android 12 Go zapowiedziany

Google tworząc najnowszą wersję systemu Android, mówiło o tym, że smartfony działający na tej wersji będą o wiele szybsze. System został mocno odchudzony, przez co stał się także bardziej zoptymalizowany. Flagowe smartfony o mocnej specyfikacji mogą więc korzystać ze wszelkich dóbr systemu. Co jednak w przypadku bardziej budżetowych modeli? Odpowiedzią jest Android 12 Go.

Przeczytaj także: Co szukaliśmy w Google w 2021 roku?

Gigant z Mountain View zapowiedział nową wersję systemu, która będzie skierowana do smartfonów o słabszej specyfikacji, czyli budżetowych modeli. Android 12 Go, według zapewnień producenta, ma być aż 30 proc. szybszy względem poprzednich wersji oprogramowania mobilnego.

Słabsze urządzenia dużo na tym zyskają

Nowy Android Go, który w przyszłym roku trafi do słabszych i tańszych smartfonów, sprawi, że urządzenia te będą działać o wiele szybciej. Jak mówi Google, nowy system pozwoli na szybsze uruchamianie aplikacji. W porównaniu do tego samego urządzenia ze starszym systemem Android Go, wersja 12 jest o 30 proc. szybsza. Deweloper wprowadzi również płynniejsze animacje oraz nowy interfejs API SplashScreen.

To jednak nie wszystko, ponieważ odchudzona wersja systemu Android nie będzie aż tak łakoma na energię, co przeniesie się na dłuższy czas pracy na baterii urządzenia. Głównym powodem będzie tutaj hibernowanie aplikacji, które nie są używane. Wprowadzenie nowego systemu zostanie przeprowadzone przez aktualizację OTA i trafi on na urządzenia zgodne z Android 11 Go.

Źródło: GSMArena