Gracze ETS2 chcą nowego elektryka. Nie chodzi o Tesle

W Euro Truck Simulator ciągle pojawiają się poprawki aktualnych map, czy nowe zawartości z kolejnymi terenami, jednak nowe ciężarówki tak często się nie pojawiają. Dodatkowo, w grze nie występuje żadna oficjalna elektryczna ciężarówki i zmiany tego stanu rzeczy chcą gracze tegoż symulatora.

Gracze chcą elektryka w ETS2, ale mają pewne obawy

Chęć to nie wszystko. Gracze obawiają się głównie informacji od producenta ciężarówki – marki Scania, która informuje, że ich pojazd w zależności od masy załadunku jest w stanie przejechać pomiędzy 230, a 320 kilometrów co byłoby mocno uciążliwe, bądź nawet spowodowało by, że nie zobaczylibyśmy pierwszego elektryka w grze.

Te ciężarówki są zaprojektowane na krótkie dystanse. ETS2 skupia się na średnich-długich przewozach. Tego nie da się połączyć – YceiLikeAudis

To może jednak coś innego?

Praktycznie każdy producent stara się wydać własnego elektryka. Takie ciężarówki ma również Volvo czy MAN, ale one także nie pojawiły się w ETS2. Jednak tą sytuację można rozwiązać poprzez modyfikacje, gdzie bez problemu znajdziemy Teslę lub Mercedesa. Jest jeszcze jedna opcja. Mamy do dyspozycji modyfikację pozwalającą nam zainstalować same silniki elektryczne do wszystkich pojazdów w grze, dzięki czemu możemy poruszać się naszą ulubioną ciężarówką bez silnika spalinowego.

