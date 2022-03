Każda marka samochodów przygotowuje dla swoich dealerów konkurs, który ma za zadanie wyłonić tego najlepszego sprzedawcę. Renault również prowadzi takową rywalizację. Grupa Pietrzak według francuskiej marki jest najlepszym dealerem roku 2021, czego efektem jest zdobycie tytułu: „Dealer of the Year 2021”.

Grupa Pietrzak posiada salony marek takich jak Renault, Dacia oraz Alpine. Przedsiębiorstwo dołączyło do grona najlepszych dealerów francuskiej marki na całym świecie. Wspomniane wyróżnienie przyznawane jest tym partnerom Grupy Renault, którzy faktycznie wyróżniają się nie tylko sprzedażą, ale również jakością obsługi.

Dziękujemy Renault Polska za docenienie naszej pracy i zaangażowania w obsługę klientów. Wyróżnienie „Dealer of the Year” cieszy nas, tym bardziej, że otrzymaliśmy je w trudnym okresie pandemii, która zweryfikowała rynek motoryzacyjny i brutalnie obeszła się z wieloma biznesami. Także dla Grupy Pietrzak był to okres wielkich wyzwań, niespotykanych zmian i potrzeby dostosowania się do nowych warunków. Był to dla nas egzamin, który dzięki naszej wyjątkowej załodze zdaliśmy na szóstkę – mówi Bogdan Pietrzak, prezes Grupy Pietrzak.

Każdego roku francuzi wybierają najlepszego dealera, który na swoim rynku nie tylko zdobywają, ale również utrzymują zaufanie klientów. Kryteriami są nie tylko wyniki sprzedaży, ale również przestrzeganie standardów, rentowność oraz jakość obsługi. Krótko mówiąc, chodzi oczywiście o liczbę sprzedanych samochodów i części, ale również o umowy serwisowe. Wydaje mi się, że Grupa Pietrzak faktycznie ma się czym chwalić, bowiem ubiegły rok nie należał do najłatwiejszych pod względem prowadzenia biznesu w branży motoryzacyjnej. Tak czy inaczej, firma dała sobie radę, czego efektem jest zdobyty tytuł „Dealer of the Year 2021”.

Warto również wspomnieć, ze Grupa Pietrzak to nie tylko salony sprzedaży Renault, Dacia czy Alpine. Przedsiębiorstwo ma swoje punkty sprzedaży takich marek jak Peugeot, Ferrari, Maserati, Alpine, Pagani i Koenigsegg. Fani motoryzacji mogą również kojarzyć Ristorante La Squadra, który jest salonem sprzedaży nietuzinkowych samochodów oraz restauracją.

Gratulujemy zdobycia tytułu i życzymy Grupie Pietrzak kolejnych sukcesów!