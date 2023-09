Poznaliśmy grupowych rywali Mistrzów Polski, z którymi Medaliki zagrają w tegorocznej edycji Ligi Europy. Jak wygląda grupa Rakowa Częstochowa? Z kim zagrają w tej fazie europejskich rozgrywek?

O krok od Ligi Mistrzów. Zabrakło tak niewiele

Nie ma co ukrywać, kibice Mistrza Polski wierzyli, że Raków Częstochowa pokona FC Kopenhagę i awansuje do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Niestety, podopieczni Dawida Szwargi musieli uznać wyższość rywala, pomimo tego, że awans był na wyciągnięcie ręki. Pierwszy mecz w Sosnowcu zakończył się porażką 0:1, a jednobramkowy remis w Kopenhadze pogrzebał nadzieje Medalików na grę w najbardziej prestiżowych rozgrywkach w Europie.

Przeczytaj także: Jest oferta za Lewandowskiego! Spore pieniądze na stole!

Grupa Rakowa w Lidze Europy! Z nimi zagrają Medaliki! Fot. Jakub Ziemianin/Twitter

Niemniej jednak to nie koniec europejskiego podboju drużyny Mistrza Polski, ponieważ dzięki zakwalifikowaniu się do IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów Raków Częstochowa zapewnił sobie awans do fazy grupowej Ligi Europy. Teraz poznaliśmy przeciwników, z jakimi zmierzą się Medaliki. Oto grupa Rakowa w tegorocznej edycji Ligi Europy!

Grupa Rakowa. Mistrz Polski poznał rywali

Raków Częstochowa zagra w grupie D, w której Mistrz Polski zmierzy się z takimi klubami jak:

Atalanta Bergamo

Sporting Lizbona

Sturm Graz

Grupa Medalików w Lidze Europy! Z nimi zagra Mistrz Polski!

Źródło: UEFA