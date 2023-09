Dziś ostatni dzień letniego okienka transferowego, a to oznacza, że dla wielu klubów jest to niezwykle intensywny czas. Jak podaje kataloński dziennik SPORT, na stole włodarzy FC Barcelony pojawiła się oferta za Lewandowskiego. Co zrobią Mistrzowie Hiszpanii?

Ostatnie godziny okienka transferowego mogą być gorące w Katalonii

W gabinetach działaczy “Barcy” panuje gorąca atmosfera, a to ze względu na kilka ostatnich transferów, jakie chce przeprowadzić Duma Katalonii. Klub zamierza sfinalizować wypożyczenia Clementa Lengleta i Ansu Fatiego do Premier League, a ściągnąć do siebie Joao Cancelo z Manchesteru City oraz Joao Felixa z Atletico Madryt.

Jednak najnowsze informacje pochodzące z gazety “Sport” dotyczą samego Roberta Lewandowskiego. Okazuje się, że w ostatnich godzinach do FC Barcelony wpłynęła oferta za polskiego napastnika. Oczywiście łatwo można domyśleć się, skąd pochodzi oferta za Lewandowskiego – z Arabii Saudyjskiej.

Oferta za Lewandowskiego może skusić Barcę do sprzedaży

Jeden z klubów z Arabii Saudyjskiej wykazuje konkretne zainteresowanie sprowadzeniem Lewandowskiego do swojego zespołu. Co więcej, na całej operacji mógłby zarobić nie tylko sam zawodnik, ale także jego obecny klub. Według doniesień przekazanych przez dziennik “Sport”, Arabowie są gotowi zapłacić za Lewandowskiego 40 milionów euro! To o pięć milionów mniej niż Bayern Monachium otrzymał od FC Barcelony za transfer Polaka. To może skusić drużynę ze stolicy Katalonii.

Do tej pory sam kapitan reprezentacji Polski stanowczo mówił “nie” wyjazdowi na Bliski Wschód. Patrząc jednak na ofensywę Saudyjczyków, ta decyzja może nagle ulec zmianie. Ostatnie występy nie spełniły oczekiwań zarówno samego zawodnika, jak i kibiców, dlatego też pojawiły się głosy, które sugerowały sprzedanie napastnika.

