Hama FC10 – Ładowanie indukcyjne to czysta przyjemność

Miałem okazję już pisać o słuchawkach od Hamy, które cechowały się przede wszystkim wygodą użytkowania. Dzisiejszy news jest o Hama FC10, czyli ładowarce indukcyjnej. Czyżby Hama zaczęła głównie celować w urządzenia zwiększające komfort? Wszystko wskazuje na to, że właśnie tak jest!

Ładowanie indykcyjne jest naprawdę wygodne

Wiele osób do teraz korzysta z tradycyjnego kabla, którym ładuje swoje telefony. Z jednej strony jest to zrozumiałe, bo przewodem z szybkim ładowaniem możemy w niecałą godzinę naładować smartfon do 100%. Natomiast wiąże się to z ograniczeniami płynącymi z długości samego kabla. Ja sam w domu korzystam z kabli, które mają minimum pół metra, a najdłuższe mają nawet 2 metry! Ładowanie indukcyjne ma to do siebie, że nie musimy się martwić o to, że podczas sięgania po telefon, uszkodzimy gniazdo w telefonie. Wszystko zawdzięczamy właśnie indukcji. Dlatego też warto rzucić okiem na telefony z funkcją ładowania indukcyjnego, bowiem wtedy nie musimy się o nic martwić. Sama możliwość ładowania bezprzewodowego nic nam nie da bez odpowiedniej ładowarki. Dobrym przykładem jest Hama FC10, która wygląda stylowo i nie kosztuje kroci, bo cena wynosi 99 zł.

Hama FC10 Metal, w białej wersji

Dlaczego indukcja nie jest tak popularna?

Jednym z minusów indukcji jest przede wszystkim wolniejsze ładowanie względem kabla. Z drugiej strony podczas sięgania po telefon mamy pewność, że nie uszkodzimy gniazda ładowania. Natomiast z trzeciej strony, telefon musi być położony na płytce indykcyjnej, gdzie telefon na kablu może być położony wszędzie tam, gdzie sięga kabel. Wymieniać tak mógłbym w kółko punktując obie strony i wytykając im wady. Zapewne każdy z Was siedząc przed komputerem posiada swoje miejsce, gdzie kładzie smartfon. Ja mam od tego swoją półeczkę obok komputera. Gdyby tylko mój telefon miał funkcję ładowania indukcyjnego, zapewne tam właśnie leżała by Hama FC10.

Hama oferuje również czarną wersję

Dobry ładowarka indukcyjna, Hama FC10

Samo ładowanie indukcyjne na nic nam się zda, jeśli nie będziemy posiadać urządzenia, które wspiera tę technologię. Przykładem może być seria Samsung Galaxy S10, która oferuje ładowanie indukcyjne. Dodatkowo jeśli już nasze urządzenie ma możliwość ładowania bezprzewodowego to warto wyposażyć się w porządne urządzenie, bowiem lepiej kupić raz, a dobrze. Przykładem takiego dobrego zakupu jest właśnie tytułowa Hama FC10, która łączy ze sobą ładny, minimalistyczny design, z niską ceną wynoszącą 99 zł.