Hikvision postanowił wprowadzić wejść na zupełnie nowy rynek – dysków SSD. W ten oto sposób mamy do czynienia z dyskiem Hikvision E3000, czyli konstrukcją opartą o interfejs PCIe i możliwościach transferu sięgających nawet 3500 MB/s. Sprawdźmy jak wypadnie to rozwiązanie w praktyce.

Hikvision E3000 – test nowego dysku SSD z interfejsem PCIe

Specyfikacja:

Maksymalna prędkość zapisu: 3476 MB/s

Maksymalna prędkość odczytu: 3137 MB/s

Interfejs: PCIe Gen3*4

Pamięć NAND: 3D TLC

MTBF: 1 500 000 godzin

Gwarancja: 5 lat

Waga: 7 g

Hikvision E3000 – test nowego dysku SSD z interfejsem PCIe

Hikvision E3000 – omówienie nowego dysku SSD

Dysk ten nie ma oferować niesamowite prędkości jakich jeszcze nie znamy, a bardziej stawić czoła konkurencji w budżetowych rozwiązaniach, dlatego też został pozbawiony pamięci DRAM, co z pewnością będzie skutkowało spowolnioną prędkością całej jednostki. Sam jestem ciekaw jak wypadnie kwestia deklarowanych przez producenta prędkości, a także ewentualne utraty prędkości po coraz to większym zapełnieniu. Kwestia jest o tyle ciekawsza, że otrzymujemy tutaj kości 3D NAND TLC, a nie kości QLC jak mają to w zwyczaju robić w większości producenci w tańszych rozwiązaniach, dzięki czemu spadek prędkości nie powinien być tutaj aż tak bardzo odczuwalny.

Hikvision E3000 – test nowego dysku SSD z interfejsem PCIe Hikvision E3000 – test nowego dysku SSD z interfejsem PCIe

Jeszcze ważną kwestią do poruszenia pozostaje kontroler. Nie znajdziemy tutaj rozwiązań od firmy Silicon Motion czy Phison, a chińskie rozwiązanie, jakim jest Maxio MAP1202. Na temat tego kontrola wielu informacji nie znalazłem, aby móc się z Wami podzielić.

Hikvision E3000 – platforma testowa

Procesor – Intel Core i5 10600K stock

– Intel Core i5 10600K stock Płyta główna – Gigabyte Z490 Vision G

– Gigabyte Z490 Vision G Pamięć RAM – Crucial Ballistix 4×8 GB 3600mhz CL16

– Crucial Ballistix 4×8 GB 3600mhz CL16 Karta graficzna – Palit Dual RTX 3060 Ti

– Palit Dual RTX 3060 Ti Zasilacz – MSI A750GF

– MSI A750GF Dysk systemowy – Goodram Iridium 256 GB SATA

– Goodram Iridium 256 GB SATA System operacyjny – Windows 10 Pro 64 bit

Hikvision E3000 – test nowego dysku SSD z interfejsem PCIe Hikvision E3000 – test nowego dysku SSD z interfejsem PCIe

Hikvision E3000 – testy syntetyczne dysku

Dysk osiągał maksymalnie 45°C podczas obciążenia, a więc ani razu nie zbliżył się do bariery 50°C. Przez większość czasu temperatura w zależności od użycia wahała się między 40, a właśnie 45°C, o których wspomniałem wcześniej. Tym samym temperatury te są rewelacyjnie niskie i jest bardzo daleko do tzw. throttlingu.

Teraz przedstawiam Wam testy dysku w programach. Po lewej stronie wyniki na pustym dysku, a po prawo na zapełnionym w 77%. Na pierwszy rzut AS SSD, gdzie już na pierwszy rzut oka dostrzegamy ogromny spadek wydajności w zapisie po zapełnieniu. Spadek sięga aż 90%, a łączny wynik spadł o ponad 50%. Nie są to zbyt zadowalające rezultaty.

AS SSD dysk pusty AS SSD dysk zapełniony 77%

Przyszła pora na Crystal Disk Mark. W tym przypadku można powiedzieć, że na szczęście nie jest aż tak źle jak w poprzednim benchmarku. Spadki są doświadczalne, a poza zapisem sekwencyjnym 128K można by było powiedzieć, że naprawdę dysk nie wypada źle, a wręcz odwrotnie i utrzymuje swoje wartości na dość wysokim poziomie.

Crystal Disk Mark dysk pusty Crystal Disk Mark dysk zapełniony 77%

Podobna sytuacja do Crystal Disk Mark ma się w Anvil’s Storage Utilities. Spadki są doświadczalne, ale nie zbyt dużym poziomie, aby trzeba było się tym w jakimkolwiek stopniu przejmować.

Anvil’s Benchmark dysk pusty Anvil’s Benchmark dysk zapełniony 77%

Hikvision E3000 – testy kopiowania

Przejdźmy teraz do praktycznego testu, a mianowicie testu kopiowania pliku ISO Windowsa 10 i jego wielokrotności w obrębie jednej partycji testowanego dysku. Podczas testu otrzymałem następujące rezultaty

27 GB – 21 sekund

50.2 GB – 49,5 sekund

123 GB – 184 sekund

324 GB – 745 sekund

Spadek prędkości poniżej 300 MB/s po zapełnieniu do 55%.

Warto podkreślić już na tym etapie, że dysk notuje spadki prędkości do 280-300 MB/s już przy zapełnieniu na poziomie 55%. Nie jest to zbyt optymistycznym wynikiem. Spodziewałem się spadków w okolicach chociaż 70% zapełnienia. Tym samym dysk w teście praktycznym potwierdza swoje dosyć słabe wyniki po zapełnieniu z programu AS SSD.

Sprawdź dysk na stronie producenta – Hikvision E3000

Sprawdź również inne nasze artykuły z kategorii hardware.