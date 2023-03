Hit sprzedażowy w Lidlu! Tego urządzenia taniej nie znajdziesz!

Istny hit sprzedażowy w Lidlu. Sieć marketów ponownie przyciąga do siebie klientów bardzo ciekawą i niezwykle hojną ofertą, ponieważ tam, kultowe urządzenie można kupić w bardzo niskiej cenie. Chodzi tutaj o robot kuchenny Monsieur Cuisine Connect. Nigdzie taniej go nie znajdziecie!

Kolejny hit sprzedażowy w Lidlu

Lidl lubi promocje i to widać, dlatego też postanowił ponownie skierować się do osób, które poszukują przydatnego robota kuchennego. Tym razem na promocję trafił Monsieur Cuisine Connect, czyli kultowe urządzenie, które już wcześniej pojawiało się w ofercie supermarketu.

Przeczytaj także: Ile kosztuje bilet na molo w Sopocie? 7.04 wraca opłata!

Od 3 kwietnia rozpocznie się sprzedaż robota kuchennego Cuisine Connect w najniższej na rynku cenie. Lidl postanowił rozbić bank i kupić go po najniższej cenie na rynku. Zaoszczędzić możemy łącznie 180 złotych! Jak to zrobić? Sam robot będzie przeceniony o wspomniane 100 złotych, jednak jeśli chcemy doliczyć do tego kolejne 80 złotych rabatu, wystarczy, że włożymy do koszyka tylko i wyłącznie robota kuchennego.

Kultowe urządzenie znowu w bardzo dobrej promocji w Lidlu!

Monsieur Cuisine Connect w Lidlu w niskiej cenie

Robot kuchenny Monsieur Cuisine Connect oferuje 1100 W mocy i został wyposażony w przejrzysty i szczegółowy ekran o przekątnej 7-cali. W pamięci urządzenia znajdziemy 500 przepisów “krok po kroku”, trzy programy – do ugniatania, gotowania na parze i podsmażania, zintegrowaną wagę kuchenną, timer oraz funkcję Wi-Fi.

Robot normalnie kosztuje 1899 złotych, jednak po obniżkach może kosztować nas 1719 złotych! Promocja na robota kuchennego obowiązuje jedynie zakupy na stronie internetowej i potrwa do 9 kwietnia. Co więcej, dostawa urządzenia jest całkowicie darmowa.

Kultowe urządzenie znowu w bardzo dobrej promocji w Lidlu!

Źródło i zdjęcia: Lidl